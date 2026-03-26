Ion Cristoiu: „Mirabela Grădinaru se îndreaptă spre o funcție oficială în statul român. Avem comunicate oficiale ale Administrației Prezidențiale”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a vorbit despre activitatea Mirabelei Grindeanu de până acum, în calitate de primă doamnă, și despre perspectivele de viitor privind implementarea acestui rol. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat în emisiunea lui Marius Tucă, gazetarul Ion Cristoiu a făcut câteva predicții cu privire la modul în care ar putea fi, pe viitor, instituționalizat rolul în stat al Mirabelei Grindeanu. Cristoiu este de părere că s-ar dori introducerea acesteia în cadrul public drept un atu de imagine pentru președintele Dan. El vede acest lucru drept o mișcare de creștere a popularității acestuia prin discursul coerent și prezența partenerei sale.

„E foarte interesant cât de bine a fost ținută presa sub control acum. Era inevitabil în presa noastră limbistă să sară unul calul. Între noi fie vorba, nu era obligatoriu să-mi dea toată presa cuvântarea. De exemplu, în Franța nici nu există presă franceză. Da, dacă se dă prin lege «prima doamnă». Următoarea fază este legea. Prima doamnă, puterile ei sunt desemnate prin lege. Teoretic, din punct de vedere juridic, ea nu ar fi căutată la Cotroceni. Chiar dacă ar fi nevastă. Dar dacă prin legea de birou? Da, poți să-i dai. Tu o să vii și o să spui, cu ce bani? I se dă buget, nu-i așa? Adică i se finanțează pentru prima dată funcția, adică se poate face orice? E adevărat, da.”

Ion Cristoiu remarcă faptul că o astfel de implicare a primei doamne în politică nu a mai fost întâlnită. Acesta face o paralelă cu prime doamne precum Maria Băsescu, Brigitte Macron sau chiar Elena Ceaușescu, cunoscută pentru implicarea sa în viața politică.

„Și cine se opune? Vorbesc cu Grindeanu, nu-i așa? Și atunci, asta am vrut să-ți spun. Dacă așa este cum zici tu și cum zic și eu, atunci înseamnă ca în lege să trec niște prerogative apropiate de vicepreședinte. Ești de acord? I se face un birou, i se face acolo un buget. Eu n-am auzit până acum ca, nu știu, poate Maria Băsescu a fost și ea pe undeva. S-ar putea face, poate prin lege, și deplasări împreună. Hai să studiem cazul tovărășei. Trebuie făcut în așa fel încât ea să fie mai simpatică decât el. Dar tovărășea n-a fost. Pentru că la tovărășea cred că a lucrat o parte a sistemului. Nu știu cum a fost ea inițial. Oricum, imaginea ei trebuie îngrijită și deocamdată trebuie să aibă grijă să nu fie arogantă. Cea mai mare lovitură a fost chestia asta cu Brigitte. Și ea acolo, chiar acolo, a spus că pledează pentru controlul rețelelor sociale pentru copii.”

Citește și

ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Dacă America pierde războiul din Iran, pierde întreaga planetă. Lungesc războiul ca să cucerească soldații insula Kharg”
23:00
Ion Cristoiu: „Dacă America pierde războiul din Iran, pierde întreaga planetă. Lungesc războiul ca să cucerească soldații insula Kharg”
MARIUS TUCĂ SHOW Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 27 martie, de la ora 20.00
22:00
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 27 martie, de la ora 20.00
MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu: „Înainte primeam bezele de la PSD, acum înțeleg că primim de la PNL. Nimeni nu mai înțelege nimic”
09:00
Dan Dungaciu: „Înainte primeam bezele de la PSD, acum înțeleg că primim de la PNL. Nimeni nu mai înțelege nimic”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Începutul unei negocieri pleacă de la cerințele fiecărei părți și de la puterea de negociere a acestora”
08:30
Dan Dungaciu: „Începutul unei negocieri pleacă de la cerințele fiecărei părți și de la puterea de negociere a acestora”
ACTUALITATE Victor Ponta: „CSAT-ul nu trebuie să-și dea acordul pentru folosirea bazelor românești. Acordul SUA-România le permite să facă multe lucruri”
08:00
Victor Ponta: „CSAT-ul nu trebuie să-și dea acordul pentru folosirea bazelor românești. Acordul SUA-România le permite să facă multe lucruri”
ACTUALITATE Victor Ponta: „Am votat împotriva bugetului pentru că lua bani de la educație și sănătate ca să-i transfere lui Țoiu și Miruță”
07:30
Victor Ponta: „Am votat împotriva bugetului pentru că lua bani de la educație și sănătate ca să-i transfere lui Țoiu și Miruță”
Mediafax
Guvernul României vine cu soluții după reclamațiile românilor privind cartea de identitate electronică
Digi24
Putin avertizează că războiul din Iran poate declanșa un șoc global ca pandemia COVID-19
Cancan.ro
Zodia care va da lovitura pe plan sentimental. Acești nativi singuri își vor găsi jumătatea, spune Mihai Voropchievici
Prosport.ro
Daniela Crudu, apariție hot în jacuzzi. Cum arată acum asistenta TV care l-a scos din minți pe Gigi Becali când era iubita lui Mihai Costea
Adevarul
„Stai ca boul pe coadă”: dialogul dintre Gabriela Cristea și Ioana Ginghină care a încins spiritele. Replica dură a medicilor
Mediafax
Care sunt cele mai proaste locuri într-un avion. Experții explică de ce trebuie evitate
Click
Zodiile care au parte de un miracol în aprilie. Ei sunt nativii care vor trăi o lună ca-n povești
Digi24
Ce valoare are bancnota de 10 milioane de riali, recent lansată de Iran, care se confruntă cu o inflație-record
Cancan.ro
Rareș Cojoc i-a dat 'fatala' Andreei Popescu după divorț. Nu doar că a părăsit-o, dar a 'lovit-o' unde o durea mai tare
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Oana Vincu din trupa Genius. S-a retras din lumina reflectoarelor de ani buni! Mulți nu ar mai recunoaște-o acum!
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Parteneriate cu industria auto pentru armament low-cost. România, pe radar
Descopera.ro
Ce s-a întâmplat după ce o femeie a auzit voci care îi spuneau...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – M-am atins de altă femeie! Preotul: - Ori atingi, ori bagi – este același lucru!
Descopera.ro
Telescopul Webb a detectat o atmosferă imposibilă pe un fost Pământ antic

