Ion Cristoiu: „Mirabela Grădinaru se îndreaptă spre o funcție oficială în statul român. Avem comunicate oficiale ale Administrației Prezidențiale”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a vorbit despre activitatea Mirabelei Grindeanu de până acum, în calitate de primă doamnă, și despre perspectivele de viitor privind implementarea acestui rol. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat în emisiunea lui Marius Tucă, gazetarul Ion Cristoiu a făcut câteva predicții cu privire la modul în care ar putea fi, pe viitor, instituționalizat rolul în stat al Mirabelei Grindeanu. Cristoiu este de părere că s-ar dori introducerea acesteia în cadrul public drept un atu de imagine pentru președintele Dan. El vede acest lucru drept o mișcare de creștere a popularității acestuia prin discursul coerent și prezența partenerei sale.

„E foarte interesant cât de bine a fost ținută presa sub control acum. Era inevitabil în presa noastră limbistă să sară unul calul. Între noi fie vorba, nu era obligatoriu să-mi dea toată presa cuvântarea. De exemplu, în Franța nici nu există presă franceză. Da, dacă se dă prin lege «prima doamnă». Următoarea fază este legea. Prima doamnă, puterile ei sunt desemnate prin lege. Teoretic, din punct de vedere juridic, ea nu ar fi căutată la Cotroceni. Chiar dacă ar fi nevastă. Dar dacă prin legea de birou? Da, poți să-i dai. Tu o să vii și o să spui, cu ce bani? I se dă buget, nu-i așa? Adică i se finanțează pentru prima dată funcția, adică se poate face orice? E adevărat, da.”

Ion Cristoiu remarcă faptul că o astfel de implicare a primei doamne în politică nu a mai fost întâlnită. Acesta face o paralelă cu prime doamne precum Maria Băsescu, Brigitte Macron sau chiar Elena Ceaușescu, cunoscută pentru implicarea sa în viața politică.