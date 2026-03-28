Ion Cristoiu: „În martie 1917 s-a prăbușit un imperiu. Nu se aștepta nimeni să cadă țarul”

Serdaru Mihaela

Ion Cristoiu, invitat în emisiunea Marius Tucă Show din 26 martie 2026, a dezvăluit trei momente istorice la care ar fi vrut să fie prezent ca jurnalist, pentru a relata indirect și captivant atmosfera acelor clipe. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. 

Jurnalistul Ion Cristoiu a împărtăşit cu pasiune câteva evenimente istorice la care ar fi dorit să fie martor ocular, nu doar prin cărţi sau arhive, ci ca reporter la faţa locului. Cristoiu s-a oprit asupra execuţiilor publice cu ghilotina, fascinat de reacţia mulţimii. A descris superstiţia macabră a epocii, credinţa că, dacă sângele victimei stropea o femeie, aceasta putea naşte un copil.

Marius Tucă: „Bun, un eveniment din istoria lumii la care ați fi vrut să fiți prezent și să scrieți despre el, să relatați indirect. Și să și scrieți despre el”

Ion Cristoiu: „Despre teroarea franceză a Robespierre. Cei în care îi trimiteau la ghilotină, pentru că acolo era interesant ca jurnalist reacția mulțimii. Deci, toți ăștia erau duși la ghilotină, era credința că dacă sângele victimei te lovește pe tine ca femeie, naști un copil”

Sinaia 1914 vs. căderea Ţarului 1917: Cristoiu la răscrucea imperiilor

Al doilea eveniment: Consiliul de Coroană din 1914, de la Sinaia, unde regele Ferdinand şi liderii români au decis neutralitatea în Primul Război Mondial.

Marius Tucă: „Alt eveniment la care ați fi vrut să fiți prezent. Să fi fost la Consiliul de Coroană din 1914. Ati fi vrut ?”

Ion Cristoiu: Da. Ar fi fost interesant în istoria lumii în martie 1917, când s-a prăbușit un imperiu. Oricum, bolșevicii au preluat o Rusie pulbere, să cadă țarul”

Dej pregătește „expulzarea Rusiei” și cenzura din ’68: Visele jurnalistice ale lui Cristoiu

Un eveniment recent, din ultimii 50-60 de ani: Cristoiu ar fi vrut să scrie un jurnal despre cum Gheorghe Dej ar fi pregătit „expulzarea Rusiei. Despre 1968, anul invaziei în Cehoslovacia, a amintit că era proaspăt absolvent și cenzura comunistă îl obliga să mintă

Ion Cristoiu: „Aș fi vrut să scriu, dacă aș fi avut posibilitate, chiar un jurnal, cum a pregătit Gheorghe Dej expulzarea Rusiei”

Marius Tucă: „Despre 1968 ați scris?”

Ion Cristoiu: „Nu. De abia terminasem facultatea și eram in vacanță. Și despre alte chestiuni internaționale nu puteai să scrii pe bune, că era în comunism”

