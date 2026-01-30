Gmail anunță schimbări după 20 de ani. Trei miliarde de utilizatori afectați

Gmail este cel mai popular e-mail din lume. Serviciul deținut de Google a fost supus unor actualizări constante de-a lungul anilor, introducând continuu noi caracteristici și funcții axate pe îmbunătățirea experienței utilizatorului pentru oamenii din întreaga lume.
Acum, după 20 de ani, se schimbă, iar 3 miliarde de utilizatori vor trebui să ia o decizie obligatorie cu privire la una dintre utilizările g-mail, care este reînnoit cu noi funcții bazate pe utilizarea inteligenței artificiale de la compania din Mountain View, potrivt Que.es.
Una dintre cele mai importante caracteristici noi ale utilizatorilor de gmail: sosirea noilor funcții Gemini în Gmail .
În acest fel, Google se bazează pe inteligența sa artificială pentru a o transforma în asistentul personal pentru milioanele de utilizatori care utilizează serviciul zilnic, facilitând gestionarea inboxului lor.
Într-o declarație de pe blogul său oficial, compania discută despre intrarea Gmail în era Gemini, explicând diversele actualizări care au sosit pentru serviciu și sunt disponibile pentru cei 3 miliarde de oameni care îl utilizează la nivel mondial.
Una dintre cele mai importante funcții noi ale Gmail este noua vizualizare Inbox bazată pe inteligență artificială , care nu înlocuiește vizualizarea tradițională, ci filtrează cele mai importante e-mailuri pentru a evidenția sarcinile în așteptare și a ajuta utilizatorii să rămână la curent cu lucrurile cu un raport personalizat. Implementarea sa facilitează identificarea e-mailurilor cele mai relevante.
O altă funcție nouă notabilă este AI Overviews (Prezentări generale cu inteligență artificială), care vă ajută să găsiți rapid informații . Pur și simplu introduceți interogarea de căutare în bara de căutare actualizată și va apărea un rezumat util, bazat exclusiv pe informațiile din contul fiecărui utilizator Gmail.
Recomandările autorului: