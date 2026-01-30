Prima pagină » Actualitate » Gmail anunță schimbări după 20 de ani. Trei miliarde de utilizatori afectați

30 ian. 2026, 12:24
Gmail este cel mai popular e-mail din lume. Serviciul deținut de Google a fost supus unor actualizări constante de-a lungul anilor, introducând continuu noi caracteristici și funcții axate pe îmbunătățirea experienței utilizatorului pentru oamenii din întreaga lume.

Acum, după 20 de ani, se schimbă, iar 3 miliarde de utilizatori vor trebui să ia o decizie obligatorie cu privire la una dintre utilizările g-mail, care este reînnoit cu noi funcții bazate pe utilizarea inteligenței artificiale de la compania din Mountain View, potrivt Que.es.

Noi funcționalități pentru Gmail

Una dintre cele mai importante caracteristici noi ale utilizatorilor de gmail: sosirea noilor funcții Gemini în Gmail .

În acest fel, Google se bazează pe inteligența sa artificială pentru a o transforma în asistentul personal pentru milioanele de utilizatori care utilizează serviciul zilnic, facilitând gestionarea inboxului lor.

Într-o declarație de pe blogul său oficial, compania discută despre intrarea Gmail în era Gemini, explicând diversele actualizări care au sosit pentru serviciu și sunt disponibile pentru cei 3 miliarde de oameni care îl utilizează la nivel mondial.

Una dintre cele mai importante funcții noi ale Gmail este noua vizualizare Inbox bazată pe inteligență artificială , care nu înlocuiește vizualizarea tradițională, ci filtrează cele mai importante e-mailuri pentru a evidenția sarcinile în așteptare și a ajuta utilizatorii să rămână la curent cu lucrurile cu un raport personalizat. Implementarea sa facilitează identificarea e-mailurilor cele mai relevante.

O altă funcție nouă notabilă este AI Overviews (Prezentări generale cu inteligență artificială), care vă ajută să găsiți rapid informații . Pur și simplu introduceți interogarea de căutare în bara de căutare actualizată și va apărea un rezumat util, bazat exclusiv pe informațiile din contul fiecărui utilizator Gmail.

