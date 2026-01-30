Prima pagină » Pastila lui Cristoiu » Ion Cristoiu: Un nou interviu de două ori sinistru dat de Nicușor Dan

Ion Cristoiu: Un nou interviu de două ori sinistru dat de Nicușor Dan

30 ian. 2026, 12:29, Pastila lui Cristoiu

În cea mai recentă pastilă, jurnalistul Ion Cristoiu a analizat ultimele declarații date de președintele Nicușor Dan. Acesta a numit sinistru ultimul interviu al președintelui, acordat la Digi24. 

„Indiscutabil, aparițiile publice ale lui Nicușor Dan oscilează între veselie absolută și coșmar, la fel. Veselia aparține acelor momente în care Nicușor Dan îndeplinește de protocoale, ține cuvântări, în general momentelor în care el trebuie să-și exerseze fizicul. Un fizic pe care indiscutabil nu-l stăpânește. Eu l-am comparat mereu cu un robot care îi lipsește o baterie, merge de din mâinile metalice, chiar din piciorușele metalice, dar are așa o dereglare care face să fie un robot hazliu. Și ele, momentele de coșmar sunt cele date de discursuri și interviul și din acest punct de vedere, interviu acordat lui Digi 24 aseară, din acest punct de vedere, a cest interviu atinge o culme a coșmarului absolut, din două motive. Unu, Nicușor Dan se câcâie, așa se spune în popor, are dificultăți uriașe de exprimare, de spunere a unor propoziții normale. Pare că le naște cu gura și nu că le spune.

Și atunci nu…telespectatorul nu reușește se priceapă ce a zis, pentru că între când răspunde, între primul cuvânt și ultimul se întinde, este o perioadă de timp o desfrânare absolută și este foarte greu. Cred că trebuie un efort, cred că toată inteligența artificială de pe planetă la un loc ar trebui să se…să-și depună efort să ne spună ce a vrut să spună autorul. A fost sinistru și pentru că prin mod așa-zis, un moderator Prelipceanu de la Digi care e surprins de camerele de la vederi, mereu în poziție de ascultare. Da interviu a fost la nivel de secretar de stat la Finanțe. Nu știu de s-a intrat în locuri mărunte, cu deficitul, cu și s-a ajuns la dezbaterea cu copiii ăia care au omorât în alt copil. De ce? Păi dacă aborda teme privind situația internațională, furtuna, se face România, Mercosur, toate aceste chestiuni controversate ale administrației Nicușor Dan și cum să zic, supăra interlocutorul, că na, Digi doar nu este e unitate militară, supăra pe comandantul suprem. Mă interesează de la președinte să-mi spună mie părerea lui despre de ce? Nu știu, niște trei copii au omorât pe un al 4-lea de copil. Păi asta este, de psiholog, de astea”, spune Ion Cristoiu.

Ion Cristoiu este de părere că Nicușor Dan spune perle

„Printre perlele care sunt multe, multe, multe s-a numărat și adică printre momentele de fapt cu perle s-a numărat și cel în care Nicușor Dan a încercat, a vrut să ne explice de ce s-a redus taxa pe afaceri la multinaționale și domnia sa ne-a spus știți că a fost o întrebare în toiul acestor politici de austeritate, în care i s-a spus deficit uriaș, trebuie să aducem bani cât mai mult la buget deodată și în acest sens toți am fost, suntem mânați cu, să zic, de faraoni, să aducem bani la buget, fie să ni se ia din pensii, din salarii, fie crescând taxa pe valoarea adăugată. Multinaționalele trebuiau să dea și ele bani la buget, că activează, potrivit legii, dar printre altele, modalități de scutire a multinaționalelor a fost această taxă.

Cum o explică Nicușor Dan. Spune așa că e un lucru bun, așa, pentru că e un stimulent pentru mari companii să vină în România, că taxa astea le oprea, da, și că ele vor veni, dar pentru asta va dura ani de zile, dar când vor veni, va fi prosperitate și românii vor avea de lucru. Deci, ascultați-mă, el se explică slugărnicia cum să spun, supușenia față de multinaționale printr-o aberație. După 36 de ani, văd că înțeleg că se așteaptă o năvală a multinaționale lor, a altora decât astea, pentru că nu mai e taxă pe afaceri, dar ele sigur vor aduce prosperitatea, dar spune Nicușor Dan, durează ani de zile, deci multinaționale sunt scutite acum, da, sunt ocolite de măsurile de austeritate, pentru că peste ani, România va trăi bine prin aceste scutiri”, a mai spus jurnalistul.

