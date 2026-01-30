Au descoperit oamenii de știință leacul pentru cancerul pancreatic? Ce trebuie să știi despre această descoperire

O descoperire medicală majoră ar fi putut fi realizată în timpul cercetării unui eventual leac pentru cancerul pancreatic, deoarece un nou studiu realizat de oameni de știință din Spania a descoperit că terapia triplă l-ar putea elimina complet la șoareci.

Cancerul pancreatic se numără printre cele mai agresive și mortale tipuri de cancer, însă noul studiu indică progrese pe calea către o posibilă vindecare. În fiecare an, peste 50.000 de americani mor din cauza acestui tip de cancer.

Deși nu a fost descoperit un leac pentru cancerul pancreatic, succesul studiului din Spania va duce probabil la efectuarea de noi studii clinice. „Aceste studii deschid o cale pentru conceperea de noi terapii combinate care pot îmbunătăți supraviețuirea pacienților cu adenocarcinom ductal pancreatic”, au declarat autorii studiului într-un comunicat. „Aceste rezultate stabilesc direcția pentru dezvoltarea de noi studii clinice”, au adăugat autorii studiului.

Rezultatele studiului au fost publicate în revista științifică PNAS și indică faptul că o metodă de terapie triplă ar putea fi esențială în vindecarea anumitor tipuri de cancer pancreatic cu efecte adverse asupra tratamentului. Terapia triplă se referă, în general, la o strategie de tratament medical ce implică utilizarea a trei medicamente diferite pentru a spori eficacitatea terapeutică.

Cercetătorii spanioli au dezvoltat un tratament medicamentos pentru șoarecii cu cancer pancreatic. Tratamentul combină trei medicamente, cunoscute sub numele de terapie CNIO, pentru a pune capăt simultan mai multor mecanisme de supraviețuire tumorală. Studiul a fost condus de biologul oncologic Mariano Barbacid.

