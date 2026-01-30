Prima pagină » Social » Angajații de la Petromidia Năvodari au ieșit în stradă. Ce revendicări au salariații de la cea mai mare rafinărie din România

30 ian. 2026, 12:42, Social
Nou protest la cea mai mare rafinărie din România. Zeci de angajați ai rafinăriei Petromidia din Năvodari au declanșat vineri un protest spontan, nemulțumiți de propunerile făcute de conducere în cadrul negocierilor salariale aflate în desfășurare.

Salariații s-au adunat în zona clădirii de birouri a rafinăriei încă din primele ore ale dimineții. Numărul participanților ar putea crește pe parcursul zilei, pe măsură ce lucrători din alte ture se alătură acțiunii. În prezent, 80 de angajați s-au adunat la Poarta 2 a imobilului industrial, zona clădirilor de birouri. Potrivit primelor informații, scrie ziuadeconstanta, nu au fost înregistrate incidente, activitatea rafinăriei nefiind în mod semnificativ.

Zeci de angajați contestă oferta salarială a conducerii

Liderul sindical Auraș Stănilă a declarat pentru sursa citată că nemulțumirile angajaților sunt legate de faptul că oferta companiei nu include majorări salariale. Președintele Uniunii CNSRL Frăția a declarat că urmează o ședință de la ora 13.00 și că încă se fac negocieri cu privire la nivelul salarial.

„Suntem în negocierea colectivă de salarii în momentul acesta. Ieri a avut loc o rundă de discuții, iar conducerea a venit cu o propunere fără mărire salarială, doar cu acordarea unor bonusuri. Oamenii care protestează sunt nemulțumiți că nu s-a discutat despre creșterea salariilor”, a precizat liderul sindical.

„La ora 13.00 este programată o nouă întâlnire. Dacă reprezentanții salariaților nu vor fi de acord cu varianta bonusurilor și vor cere creșteri salariale, vom continua demersurile și vom decide pașii următori”, a adăugat Stănilă.

Rafinăria din Năvodari este vitală pentru economia României

Până la acest moment, conducerea rafinăriei Petromidia nu a transmis un punct de vedere oficial privind protestul și revendicările angajaților. Rafinăria din județul Constanța este un obiectiv economic strategic al României.

  • În perioada ianuarie – septembrie 2025, rafinăria Petromidia Năvodari a procesat peste 4,3 milioane de tone de materii prime, din care au rezultat aproximativ 1,25 milioane de tone de benzină și 2,28 milioane de tone de carburanți diesel și Jet A1. Vânzările de carburanți au fost direcționate în proporție de aproximativ 60% pe piața internă.

Două rafinării din trei se opresc în februarie 2026. Ministerul Energiei: Nu există risc de penurie de carburanți

Un nou INCENDIU la Rafinăria Petromidia, la aceeași instalație ca în 2023. Care a fost cauza

