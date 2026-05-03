Cresc din nou tensiunile din Orient. Iranul îi cere un răspuns „clar și rapid” de la Trump: „Să aleagă între pace și război. Mingea e în terenul SUA”

Iranul transmite un nou mesaj dur către Washington, susținând că Statele Unite trebuie să decidă rapid între diplomație și confruntare militară. Oficialii iranieni afirmă că sunt pregătiți pentru ambele scenarii.

Teheranul a transmis sâmbătă un semnal ferm către Washington, într-un nou episod al tensiunilor care continuă să alimenteze instabilitatea din Orientul Mijlociu. Autoritățile iraniene susțin că au prezentat o propunere pentru încheierea definitivă a conflictului, însă decizia finală aparține acum administrației americane, scrie Globaltimes.com.

„Iranul și-a prezentat planul său mediatorului pakistanez, în scopul de a pune capăt permanent războiului impus și acum mingea este în terenul SUA, care trebuie să aleagă între calea diplomației sau continuarea unei abordări conflictuale”, a declarat adjunctul ministrului iranian de Externe, Kazem Gharibabadi.

Oficialul iranian a spus că Republica Islamică își menține deschise ambele opțiuni, atât dialogul diplomatic, cât și răspunsul militar, dacă situația o va impune.

„Iranul, în scopul garantării intereselor sale naționale și de securitate, este gata pentru cele două opțiuni”, a declarat Kazem Gharibabadi.

Mesajul transmis de Teheran vine într-un moment în care canalele diplomatice par din nou blocate, iar semnalele de detensionare sunt umbrite de retorica tot mai dură din ambele tabere.

Avertismentul Iranului: un nou conflict este posibil

În paralel, conducerea militară iraniană a ridicat tonul avertismentelor. Un înalt oficial al armatei a afirmat că reluarea confruntării cu Statele Unite este un scenariu realist, mai ales după ce președintele Donald Trump ar fi respins o nouă ofertă venită din partea Teheranului pentru reluarea negocierilor de pace.

„O reluare a conflictului dintre Iran și Statele Unite este probabilă, iar evenimentele au demonstrat că Statele Unite nu au respectat nicio promisiune sau acord”, a declarat Mohammad Jafar Asadi, inspector adjunct al Comandamentului Forțelor Armate Khatam Al-Anbiya.

Acesta a transmis și un avertisment direct privind capacitatea militară a Iranului de a răspunde rapid în cazul unei escaladări.

„Forțele armate sunt pe deplin pregătite pentru orice nouă aventură sau acțiune imprudentă din partea americanilor”, a declarat Mohammad Jafar Asadi, inspector adjunct al Comandamentului Forțelor Armate Khatam Al-Anbiya.

