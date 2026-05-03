Prima pagină » Știri externe » Trump anunță că va analiza propunerea Iranului pentru încheierea conflictului din Orient, dar avertizează: „Nu cred că va fi acceptabil”

Mihai Tănase
Președintele Donald Trump anunță că va analiza propunerea transmisă de Iran pentru încheierea conflictului din Orientul Mijlociu, însă semnalează deja că planul Teheranului are șanse reduse să fie acceptat de Washington.

Conflictul tensionat dintre Iran și United States intră într-o nouă etapă diplomatică, după ce Teheranul a transmis Washingtonului, prin intermediul Pakistan, o propunere amplă pentru încheierea confruntării din Orientul Mijlociu. Cu toate acestea, primul semnal venit de la Casa Albă indică un scepticism profund, scrie Al Jazeera.com.

„Voi analiza în curând un plan pe care Iranul tocmai ni l-a transmis, dar nu-mi pot imagina că ar fi acceptabil, deoarece ei nu au plătit încă un preț suficient pentru ceea ce au făcut umanității și lumii în ultimii 47 de ani”, a declarat Donald Trump, într-un mesaj publicat pe platforma sa, Truth Social.

Potrivit informațiilor apărute în presa iraniană de stat, planul transmis de Teheran ar conține 14 puncte și ar urmări încheierea conflictului în termen de 30 de zile.

Printre principalele cereri formulate de autoritățile iraniene se numără retragerea forțelor americane din zonele apropiate de Iran, ridicarea blocadei porturilor iraniene, deblocarea activelor înghețate, plata unor despăgubiri de război, eliminarea sancțiunilor economice și stabilirea unui nou mecanism privind controlul strategic al Strâmtorii Ormuz.

De asemenea, Teheranul cere încheierea confruntărilor „pe toate fronturile, inclusiv în Liban”, semn că miza diplomatică depășește cu mult relația bilaterală dintre Washington și Teheran și vizează întregul echilibru regional.

Dosarul nuclear, marea absență din propunerea Iranului

Un detaliu major ridică însă semne serioase de întrebare asupra viabilității planului. Presa iraniană nu face nicio referire la programul nuclear al țării, subiect considerat esențial de United States și Israel, care acuză de ani de zile Iranul că urmărește obținerea armei atomice. Teheranul respinge constant aceste acuzații.

În paralel, liderul american a menținut și amenințarea unei intervenții militare, chiar dacă a lăsat deschisă și varianta diplomatică.

„Aș prefera să nu fiu nevoit să pulverizez odată pentru totdeauna Iranul”, a declarat Donald Trump, avertizând însă că reluarea războiului rămâne „o opțiune”.

De partea cealaltă, răspunsul militarilor iranieni a venit imediat și într-un ton la fel de ferm.

„O reluare a conflictului dintre Iran și Statele Unite este probabilă, iar faptele au demonstrat că Statele Unite nu respectă nicio promisiune sau acord”, a declarat Mohammad Jafar Asadi, inspector adjunct al comandamentului forțelor armate iraniene Khatam Al-Anbiya.

