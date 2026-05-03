Cuba acuză SUA de amenințări fără precedent. Președintele Diaz-Canel îl atacă dur pe Donald Trump: „Nu ne vom preda niciodată”

Mihai Tănase
Miguel Diaz-Canel, președintele Cubei - Foto: Mediafax foto

Tensiunile dintre Cuba și Statele Unite cresc după noile declarații ale președintelui Donald Trump. Liderul de la Havana avertizează că amenințările militare americane au atins un nivel fără precedent și cere reacția comunității internaționale.

Relațiile deja tensionate dintre Havana și Washington intră într-o nouă fază de confruntare verbală, după ce președintele Donald Trump a relansat discursul dur la adresa regimului cubanez. Reacția autorităților de pe insulă a venit rapid, iar mesajul transmis de liderul cubanez a fost unul extrem de ferm, scrie Ctvnews.ca.

„Președintele SUA își lansează amenințările de agresiune militară împotriva Cubei la un nivel periculos și fără precedent”, a declarat Miguel Diaz-Canel, președintele Cubei, într-un mesaj publicat pe rețeaua X.

Miguel Diaz-Canel – Foto: X/Miguel Diaz-Canel

Liderul de la Havana a cerut comunității internaționale să privească cu maximă seriozitate declarațiile venite de la Washington și să decidă, împreună cu cetățenii americani, dacă lumea va permite o nouă intervenție militară împotriva Cubei.

Potrivit șefului statului cubanez, în spatele presiunii tot mai agresive exercitate asupra Havanei s-ar afla interese politice și economice influente din Florida, acolo unde se află cea mai mare comunitate cubaneză din diaspora.

„Niciun agresor, oricât de puternic ar fi el, nu va avea parte de predarea Cubei”, a declarat Miguel Diaz-Canel.

Trump înăsprește presiunea asupra regimului de la Havana

Declarațiile liderului de la Casa Albă au fost făcute în Florida, la scurt timp după semnarea unui nou decret prezidențial prin care Washingtonul înăsprește sancțiunile împotriva guvernului cubanez și a entităților care colaborează cu acesta.

Strategia administrației americane rămâne una de presiune maximă asupra regimului comunist de la Havana. Washingtonul consideră în continuare că insula aflată la doar 150 de kilometri de coastele Floridei reprezintă „o amenințare extraordinară” la adresa securității naționale a Statelor Unite.

Pe lângă embargoul economic impus Cubei încă din 1962, administrația americană a introdus din ianuarie și o blocadă petrolieră severă, limitând drastic livrările de combustibil către insulă și accentuând presiunea economică asupra regimului cubanez.

În Havana, reacția străzii nu a întârziat. De 1 Mai, în fața ambasadei SUA, a fost organizată o manifestație împotriva amenințărilor americane, la care au participat atât fostul lider revoluționar Raul Castro, cât și actualul șef al statului, într-un gest de unitate politică menit să transmită un mesaj clar către Washington.

