3 Mai, calendarul zilei: Ziua Internațională a Libertății Presei. La 13 ani și jumătate, Nadia Comăneci devine campioană absolută a Europei

Gândul vă prezintă calendarul zilei de duminică, 3 mai. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Ziua Internațională a Libertății Presei este celebrată anual la data de 3 mai și are rolul de a evidenția importanța libertății de exprimare și a presei libere în societate. Această zi a fost proclamată de Organizația Națiunilor Unite, prin UNESCO, pentru a atrage atenția asupra dreptului fundamental al jurnaliștilor de a relata liber și fără cenzură. Evenimentul marchează și comemorarea “Declarației de la Windhoek” din 1991, un document elaborat de jurnaliști africani care subliniază necesitatea unei prese independente și pluraliste. Cu acest prilej, organizațiile internaționale, redacțiile și societatea civilă organizează conferințe, campanii și dezbateri despre siguranța jurnaliștilor și combaterea dezinformării. Ziua Internațională a Libertății Presei reamintește că libertatea de exprimare este esențială pentru democrație, transparență și protejarea drepturilor omului, dar și că în multe regiuni ale lumii jurnaliștii continuă să se confrunte cu presiuni, cenzură sau riscuri majore.

La 3 mai 1975, în cadrul Campionatelor Europene de gimnastică artistică feminină, tânăra sportivă română Nadia Comăneci a confirmat pentru prima dată la nivel internațional statutul de fenomen al gimnasticii mondiale. La doar 13 ani și jumătate, Nadia Comăneci a devenit campioană europeană absolută, dominând competiția printr-un stil de execuție neobișnuit de matur, precis și curat. Ea a câștigat medalii de aur la mai multe aparate, inclusiv la sărituri, paralele inegale și bârnă, demonstrând o stăpânire tehnică remarcabilă și o dificultate a exercițiilor peste media epocii. Presa sportivă internațională a remarcat-o imediat ca pe o apariție excepțională, capabilă să schimbe standardele de evaluare ale sportului. Succesul din 1975 a reprezentat un moment de cotitură în cariera Nadiei, deschizând drumul către dominația ei absolută de la Jocurile Olimpice din 1976 de la Montréal, unde avea să devină prima gimnastă din istorie care primește nota perfectă de 10. Acea evoluție a transformat-o într-un simbol mondial al perfecțiunii sportive și al gimnasticii moderne.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1469: Niccolò Machiavelli 🇮🇹✒️ scriitor, om politic și istoric

🎂1678: Amaro Pargo 🇪🇸🏴‍☠️ unul dintre cei mai faimoși corsari din Epoca de aur a pirateriei

🎂1680: Nicolae Mavrocordat 🇷🇴📯 domn al Moldovei

🎂1898: Golda Meir 🇮🇱🗣️ al 4-lea prim-ministru al statului Israel

🎂1903: Bing Crosby 🇺🇸🎤🎬 Vocea sa bas-bariton l-au făcut unul dintre cei mai bine vânduți artiști ai secolului al XX-lea, cu peste o jumătate de miliard de discuri vândute

🎂1904: Octavian Angheluță 🇷🇴🎨 artist emerit, profesor universitar la Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu”, București

🎂1919: Pete Seeger 🇺🇸🎤 solist de folk și activist

🎂1933: James Brown 🇺🇸🎤 artistul cu cele mai multe piese top Billboard Hot 100 și deține un record aparte: nu a ajuns niciodată pe locul 1 în acest top. O altă ciudățenie o reprezintă sprâncenele lui, care erau, de fapt, tatuaje

🎂1975: Christina Hendricks 🇺🇸🎬 Mad Men (2007 – 2015), Good Girls (2018 – 2021)

🎂1975: Robert Turcescu 🇷🇴🗞️

🎂1976: Vanda Hădărean 🇷🇴🤸 🥈 argint la JO Barcelona, 1992

🎂1982: Rebecca Hall 🇬🇧🎬 The Prestige (2006), Vicky Cristina Barcelona (2008), The Town (2010), The Awakening (2011), The Gift (2015), Christine (2016), The Night House (2020)

🎂2001: Rachel Zegler 🇺🇸🎤🎬 Snow White (2025)

Decese 🕯

🕯️1481: Mahomed al II-lea 🇹🇷⚔️ sultan otoman La 29 mai 1453, a cucerit Constantinopolul, aducând astfel sfârșitul Imperiului Bizantin

🕯️1971: Sidonia Drăgușanu 🇷🇴✒️ a scris numeroase romane, nuvele, piese de teatru și cărți pentru copii

🕯️1987: Dalida 🎤 🇫🇷 A primit 55 de discuri de aur și a fost prima cântăreață care a câștigat un disc de diamant

Evenimente📋

📋📰 Ziua mondială a libertăţii presei marchează semnarea, la 3.05.1991, a „Declaraţiei de la Windhoek” (Africa de Sud), care sublinia că „o presă liberă, pluralistă şi independentă este o componentă esenţială a oricărei societăţi democratice”

📋🇵🇱 Ziua naţională a Poloniei (adoptarea, în 1791, a „Constituției de la 3 Mai”, a doua constituție democratică din lume, după SUA și prima din Europa)

Calendar 🗒️

🗒️1494: Cristofor Columb descoperă Jamaica

🗒️1560: Diaconul Coresi și Tudor diacul încep tipărirea la Brașov a primului „Tetraevanghel” în limba română

🗒️1848: Are loc marea Adunare Națională de la Blaj, în cadrul căreia românii ardeleni au adoptat programul Revoluției române din Transilvania, „Petițiunea Națională”

🗒️1899: Se înființează Ferencvárosi Torna Club, cel mai titrat club din Ungaria

🗒️1924: Echipa României de rugby câștigă prima medalie olimpică pentru Ro, clasându-se pe locul trei din trei țări participante: SUA, Franța și România

🗒️1937: „Pe aripile vântului”, de Margaret Mitchell, câștigă Pulitzer pentru literatură

🗒️1948: Harry Truman semnează legea privind instituirea „Planului Marshall”

🗒️1975: La 13 ani și jumătate, Nadia Comăneci devine campioană absolută a Europei la gimnastică, precum și pe aparate (sărituri, paralele și bârnă)

🗒️1979: Margaret Thatcher a câștigat alegerile și a devenit prima femeie prim-ministru din istoria Marii Britanii

🗒️1990: Demonstranții din Piața Univesității primesc un mesaj de solidaritate din partea lui Eugen Ionescu, care se declara „academician golan”

🗒️1996: Javier Solana, Secretarul general al NATO, efectuează prima vizită la București

🗒️1997: Garry Kasparov începe partida de șah cu supercomputerul IBM Deep Blue

🗒️1997: Semnarea, la Kiev, a Tratatului cu privire la relațiile de bună vecinătate și cooperare dintre România și Ucraina

