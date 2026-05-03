Trump pregătește o retragere amplă a trupelor SUA din Germania

Donald Trump | Mediafax Foto

Președintele american, Donald Trump, anunță o reducere mult mai drastică a militarilor SUA din Germania decât cea comunicată inițial, semnalând o posibilă schimbare majoră în strategia de securitate a Washingtonului în Europa.

Trump: lan extins de retragere peste pragul anunțat

Liderul de la Casa Albă a indicat că diminuarea prezenței militare americane nu se va opri la pragul de 5.000 de soldați, ci va continua într-un ritm mai amplu. Ceea ce dă de înțeles o recalibrare a angajamentului militar american pe continentul european, în special în Germania, una dintre principalele baze logistice ale SUA în regiune.

„Vom reduce efectivele mult mai mult și reducem mult mai mult de 5.000”, le-a declarat președintele Statelor Unite jurnaliștilor din West Palm Beach, Florida, în timp ce se pregătea să urce în avion, potrivit LeFigaro.

Asta după ce Pentagonul a confirmat deja un prim plan de reducere a efectivelor cu aproximativ 15% din totalul de circa 36.000 de militari americani staționați în Germania. 

Potrivit planului, retragerea ar urma să aibă loc în următoarele șase până la douăsprezece luni. Prezența militară americană în Germania este considerată importantă atât pentru securitatea europeană, cât și pentru funcționarea NATO.

Declarațiile vin pe fondul unor critici din Germania

Anunțul lui Donald Trump apare după ce cancelarul german, Friedrich Merz, a criticat strategia SUA în Iran, afirmând că Washingtonul nu a avut o direcție clară și că Teheranul a reușit să își impună poziția.

În același registru, Trump a reproșat în repetate rânduri statelor europene că nu alocă suficiente resurse pentru apărare și că se bazează prea mult pe sprijinul american.

Îngrijorări în Congresul SUA

Planul de reducere a trupelor a fost întâmpinat cu rezerve inclusiv în rândul republicanilor. Mike Rogers și Roger Wickerau avertizat că o retragere accelerată ar putea afecta capacitatea de descurajare în Europa.

„Chiar dacă aliații se îndreaptă spre un nivel al cheltuielilor de apărare de 5% din PIB, realizarea acestor investiții va necesita timp.

Reducerea în mod absurd a prezenței SUA în Europa înainte ca aceste mijloace să fie pe deplin operaționale riscă să slăbească descurajarea”, au declarat Mike Rogers și Roger Wicker într-un comunicat, făcând referire și la semnalul transmis către Vladimir Putin.

Mesajul transmis de Berlin

Ministrul german al apărării, Boris Pistorius, consideră că o astfel de decizie nu este surprinzătoare și subliniază necesitatea unei implicări mai mari din partea Europei în domeniul securității.

„Faptul că trupele Statelor Unite se retrag din Europa și din Germania era de așteptat. Noi, europenii, trebuie să ne asumăm mai multă responsabilitate pentru securitatea noastră”, a declarat ministrul german al apărării, Boris Pistorius, într-un comentariu pentru AFP.

