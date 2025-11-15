Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „LIDERII europeni ne cred proști, dar în același timp ne cer votul”

Ion Cristoiu: „LIDERII europeni ne cred proști, dar în același timp ne cer votul”

15 nov. 2025, 15:02, Marius Tucă Show

În emisiunea Marius Tucă Show din 13 noiembrie 2025, Ion Cristoiu a discutat critic despre ideea lansată de Nicușor Dan legată de ștergerea știrilor false în 15 minute de pe platformele online. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Marius Tucă a exprimat scepticism față de această propunere, întrebând cine și cum decide dacă o știre este falsă, evidențiind dificultatea și riscul de a delega unei anumite autorități decizia asupra adevărului știrilor.

Marius Tucă: „Ajungem la acea aberație despre care vorbea Nicușor în România că în 15min o știre falsă să fie ștearsă de pe platformă. Care e știrea aia falsă si cine hotărăște că știrea e falsă?”

Marius Tucă și Ion Cristoiu au criticat ideea conform căreia românii ar fi văzuți ca „proști” sau „manipulați” dacă nu acceptă necondiționat dezinformarea promovată de anumite grupuri.

Marius Tucă: „Și noi am fi niște cretini spălați pe creier care imediat ce spun ei, noi credem? “

Ion Cristoiu: „Da”.

