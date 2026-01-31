Ion Cristoiu: „Maia Sandu va fi președintele României. în cadrul negocierilor de unire, unul dintre președinți va trebui să renunțe”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum Republica Moldova se va uni cu România, iar Maia Sandu va ajunge președinte peste ambele țări. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Dacă este un plan de unire, ea nu este cea din 1918. Adică noi să ne ducem și luăm Republica Moldova… Pentru că asta e o țară independentă. Da, și probabil că se va face, zic, referândum și negocieri. Adică cred că nici forma nu va fi România Mare. Probabil va fi o federație fără Transnistria și fără acoperire NATO.”

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre cum Republica Moldova se va uni cu România, iar Maia Sandu va ajunge președinte peste ambele țări. Acesta a început prin a spune că va avea loc unirea. Mai mult de atât, va trebui să fie aleasă Maia Sandu președinte. Jurnalistul explică și un mod în care pot funcționa lucrurile. Nu va fi Maia Sandu aleasă prin vot, ci va exista o negociere. În cadrul acelor negocieri, unul dintre președinți va trebui să se retragă.