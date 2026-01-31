Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „Maia Sandu va fi președintele României. În cadrul negocierilor de unire, unul dintre președinți va trebui să renunțe”

Ion Cristoiu: „Maia Sandu va fi președintele României. În cadrul negocierilor de unire, unul dintre președinți va trebui să renunțe”

Andrei Rosz
31 ian. 2026, 07:00, Marius Tucă Show
Ion Cristoiu: „Maia Sandu va fi președintele României. în cadrul negocierilor de unire, unul dintre președinți va trebui să renunțe”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum Republica Moldova se va uni cu România, iar Maia Sandu va ajunge președinte peste ambele țări. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Dacă este un plan de unire, ea nu este cea din 1918. Adică noi să ne ducem și luăm Republica Moldova… Pentru că asta e o țară independentă. Da, și probabil că se va face, zic, referândum și negocieri. Adică cred că nici forma nu va fi România Mare. Probabil va fi o federație fără Transnistria și fără acoperire NATO.

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre cum Republica Moldova se va uni cu România, iar Maia Sandu va ajunge președinte peste ambele țări. Acesta a început prin a spune că va avea loc unirea. Mai mult de atât, va trebui să fie aleasă Maia Sandu președinte. Jurnalistul explică și un mod în care pot funcționa lucrurile. Nu va fi Maia Sandu aleasă prin vot, ci va exista o negociere. În cadrul acelor negocieri, unul dintre președinți va trebui să se retragă.

„Se face unirea. Și va trebui să o alegi președintă pe Maia Sandu. Păi nu va fi aleasă. În cadrul negocierilor se va cere ca unul dintre cei doi președinți să renunțe. În cadrul celor două… Hai să ne lămurim. Dacă este un plan pe care nu-l facem noi… Dacă este un plan de unire, ea nu este cea din 1918. Adică noi să ne ducem și luăm Republica Moldova… Pentru că asta e o țară independentă. Da, și probabil că se va face, zic, referendum, și negocieri. Adică cred că nici forma nu va fi România Mare. Probabil va fi o federație fără Transnistria, fără acoperire NATO. Nu intră nicio Rusie peste Maia Sandu.”, a explicat jurnalistul.

Recomandarea video

Mediafax
A murit actrița Catherine O’Hara, cunoscută pentru rolurile din din Home Alone și Schitt’s Creek
Digi24
Un șofer de autobuz a devenit „erou” după ce a prins un hoț care atacase o pasageră. Apoi a fost concediat
Cancan.ro
A murit Iulia Ganea, femeia care a trăit 11 ani ca un bebeluș după ce a fost spulberată pe trecerea de pietoni 😢
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Adevarul
Într-o comună cu 166 de locuitori, fără apă, edilul face naveta cu un elicopter de 800.000 de dolari. Populația se dublează în anii electorali
Mediafax
Horoscop 31 ianuarie 2026: Zodiile care încheie luna ianuarie cu noi oportunități
Click
Imagini din interiorul casei lui Virgil Ianțu. Vila cu două niveluri, complet transformată după renovare: „O adevărată investiție, la care mă gândesc cu mândrie”
Digi24
Telenovelă cu fiul lui Donald Trump. Prietena rusoaică a liderului american a fost bătută din gelozie de un conațional în Londra
Cancan.ro
A murit canotoarea Florentina Filipovici, la doar 32 de ani 3 copii au rămas acum orfani de mamă 😢
Ce se întâmplă doctore
Imagini WOW cu Dana Săvuică în costum de baie, la 56 de ani. Și-a arătat formele perfecte: „Ca femeie, nu e ușor să îți accepți vârsta”
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Un producător auto premium introduce lâna peste tot la interior. De ce a decis asta?
Descopera.ro
Secretul bine păstrat în România Primului Război Mondial
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Descopera.ro
Cercetătorii brazilieni au făcut o descoperire importantă în lupta cu unul dintre cele mai agresive tipuri de cancer
ACTUALITATE 31 Ianuarie, calendarul zilei: Virginia Ruzici împlinește 71 de ani, Justin Timberlake face 45
07:15
31 Ianuarie, calendarul zilei: Virginia Ruzici împlinește 71 de ani, Justin Timberlake face 45
AUTO Se poate și așa! Cât a plătit un bucureștean pentru o cursă Uber de 55 de minute, la oră de vârf
07:02
Se poate și așa! Cât a plătit un bucureștean pentru o cursă Uber de 55 de minute, la oră de vârf
RĂZBOI Dronele termice de pe frontul ucrainean, semnal de alarmă pentru NATO. „Nu este clar de ce ar fi nevoie pentru a zgudui letargia actuală a puterilor occidentale”
07:00
Dronele termice de pe frontul ucrainean, semnal de alarmă pentru NATO. „Nu este clar de ce ar fi nevoie pentru a zgudui letargia actuală a puterilor occidentale”
METEO Meteorologii Accuweather anunță o lună februarie atipică pentru aceste mileniu, în România. Ce se întâmplă în București
06:33
Meteorologii Accuweather anunță o lună februarie atipică pentru aceste mileniu, în România. Ce se întâmplă în București
Misterul donatorilor anonimi din campania lui Nicușor Dan. În România Onestă, nici până în ziua de azi nu știm cine i-a donat președintelui peste 9 milioane de euro pentru campania de anul trecut
06:00
Misterul donatorilor anonimi din campania lui Nicușor Dan. În România Onestă, nici până în ziua de azi nu știm cine i-a donat președintelui peste 9 milioane de euro pentru campania de anul trecut

Cele mai noi

Trimite acest link pe