Ion Cristoiu: „MAMDANI face parte din extrema stângă. Vrea să ia de la bogați și să dea la săraci”

09 nov. 2025, 08:00, Marius Tucă Show
Ion Cristoiu, în emisiunea Marius Tucă din 6 noiembrie 2025, a discutat despre fenomenul politic al direcțiilor extreme, dreapta și stânga, și despre credința și fanatismul pe care acestea îl cer oamenilor. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Ion Cristoiu a explicat că în România, ca și în alte părți, oamenii se duc spre aceste extreme pentru că găsesc partide care solicită credință, spre deosebire de partidele tradiționale care sunt percepute ca compromise și apropiate unele de altele (exemplu PNL și PSD).

„Fenomen extrema dreaptă și extrema stângă, asigură omului, cum să spun, credința,
fanatismul, pentru că sunt radicale” , spune Ion Cristoiu.

Ion Cristoiu a mai făcut distincții între extrema dreaptă, care este capitalistă și se bazează pe o anumită identificare istorică, dar nu mai este considerată extrem de periculoasă, și extrema stângă, care este foarte radicală, anti-comunistă prin extremismul său și care promite politici sociale puternice cum ar fi luarea de la bogați pentru a da săracilor. În concluzie, Ion Cristoiu consideră că ne aflăm în vremuri interesante, în care extremele vor juca un rol important în peisajul politic.

„Călin Georgescu, trebuie să vezi cauzele. În cazul de față, foarte interesant este următorul cu peste 50% din cei care l-au votat, întrebați, au spus că nu cred că-și va îndeplini promisiunea, dar cu toate astea l-au votat. Au votat simbolul, asta e mai periculos. Da, deci au votat ultra-comunistul” , conchide publicistul.

