Ion Cristoiu: „MAMDANI seamănă cu domnul Georgescu la nivelul entuziasmului”

Ion Cristoiu, în emisiunea Marius Tucă Show din 6 noiembrie 2025, comentează cererea lui Zohran Mamdani (34 de ani) și prima întrebare legată de vot. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Ion Cristoiu face o comparație între entuziasmul popular față de Zohran Mamdani și cel față de Călin Georgescu, subliniind că amândoi au beneficiat de un vot de entuziasm, nu unul mecanic sau de protest.

Marius Tucă: „Cererea lui Zohran Mamdani, în vârstă de 34 de ani. Cum comentați?” Ion Cristoiu: „Ca și în cazul lui Călin Georgescu? Îi seamănă din punctul acesta de vedere, în în primul rând ca entuziasm. Deci surprinzător la cei doi asta se compare, a fost votul de entuziasm.”

Ion Cristoiu mai menționează că, în cazul lui Zohran Mamdani, votul nu a fost un test de putere politică clasică, ci un vot care a venit pentru persoana respectivă, datorită carismei și forței personale, așa cum fusese și la Călin Georgescu.