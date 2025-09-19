Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „Marcel Ciolacu a încercat după 30 de ani să mai CONSTRUIASCĂ ceva”

Ion Cristoiu: „Marcel Ciolacu a încercat după 30 de ani să mai CONSTRUIASCĂ ceva”

Andrei Rosz
19 sept. 2025, 07:30, Marius Tucă Show
Ion Cristoiu: „Marcel Ciolacu a încercat după 30 de ani să mai CONSTRUIASCĂ ceva”
Ion Cristoiu: „Marcel Ciolacu a încercat după 30 de ani să mai CONSTRUIASCĂ ceva”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre sacrificiile pe care le cere Bolojan poporului român. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Ilie Bolojan ne propune să suferim. Dar după măsurile astea de austeritate ce se construiește? Nimic!”

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre sacrificiile pe care le cere Bolojan poporului român. Acesta începe prin a spune că întregul context cu Nicolae Ceaușescu este unul important. Cultura românească, adaugă jurnalistul, și spiritualitatea acestui neam, ambele sunt strâns legate de construcțiile grandioase. În consecință, poporul este obsedat de absența marilor construcții din ultimii 30 de ani. Analistul susține că acest popor nu a avut mari boieri care să își construiască palate grandioase. Ar fi câteva excepții de menționat în sens contrar. Jurnalistul spune că Ciolacu a încercat să construiască ceva după 30 de ani de absență. Însă, cei care au venit imediat după au blocat proiectele. Cristoiu susține că Ilie Bolojan cere românilor să strângă cureaua degeaba. În aceeași ordine de idei, și Ceaușescu le spunea românilor să se sacrifice, dar măcar erau niște clădiri impunătoare care se ridicau în urma sacrificiului, a mai adăugat analistul.

„Povestea cu Ceaușescu este foarte importantă. Cultura românească și spiritualitatea românească sunt obsedate de absența marilor construcții. Adică, uite-te aici. Noi nu avem palat ca ăsta. Adică nu am avut nici măcar boieri, cu mici excepții, care să își construiască palate. Toți marii scriitori… Construcții de canale, autostrăzi, palate, piscine, cutare, cutare… A încercat regimul Marcel Ciolacu, anul trecut, hai să începem, după 30 de ani, să mai construim ceva. Le-a oprit pe toate, ăsta care a venit. Nicolae Ceaușescu, sigur, cu mari greșeli, punând și poporul… El a explicat, eu am citit… Ce spune Bolojan acum? Spune să ne sacrificăm? Păi așa a zis și Ceaușescu. Numai că noi ne sacrificăm pentru nimic. El a zis, ne sacrificăm, dar facem măcar niște construcții. În sensul acesta am zis. Sunt momente în istoria unei țări în care vine unul… Ilie Bolojan ne propune să suferim. Dar ne construiește o sală? Că dacă el ar veni și ar spune așa, băi români, uite ce se întâmplă… Noi avem nevoie de o sală pentru operă, de 3600 de locuri. Hai să ne strângem cureaua și să o facem. Păi după măsurile astea de austeritate ce se construiește? Nimic! Ba chiar din potrivă.”, a explicat jurnalistul.

Mediafax
Când se va lua o decizie privind plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază? Anunțul făcut de Ilie Bolojan
Digi24
VIDEO Președintele Cehiei, vacanță în România. Ce locuri a vizitat în cele câteva zile petrecute aici: „O țară frumoasă, recomand tutur
Cancan.ro
Cele 3 cuvinte pe care Tyler Robinson i le-a adresat judecătorului, după ce s-a cerut pedeapsa cu moartea. Asasinul lui Charlie Kirk i-a uimit pe toți
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, pur și simplu superbă într-o ținută sumară
Adevarul
Pericolul mortal de pe una dintre cele mai populare plaje din Thassos. „Ucigașii tăcuți” care te trag în larg
Mediafax
ANM: Cum va fi vremea până la jumătatea lunii octombrie
Click
Județul din România cu cea mai mică medie de vârstă a locuitorilor. Care sunt cele mai „vârstnice” județe din țara noastră
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
Un bărbat s-a dus cu mașina la spălătorie și a plecat de acolo milionar în dolari: „Soția mea a crezut că mint”
Digi24
„Avocado mănâncă ei, noi n-avem bani nici de pufuleți”. Reacția unui român la supărarea ministrului Agriculturii
Cancan.ro
Gafă grosolană a lui Donald Trump la întâlnirea cu Prințul William și Kate Middleton. Ce i-a făcut Melaniei, în fața tuturor
Ce se întâmplă doctore
Mara Bănică, transformată total după operațiile estetice. Jurnalista arată diferit acum! Fanii au criticat-o: „Nu mai ești tu, nu îți stă bine”
observatornews.ro
Iancu Guda, despre cele mai importante măsuri pentru eficientizarea companiilor de stat
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
KanalD
Scenă de groază pe pista aeroportului Otopeni. Un muncitor a fost filmat în timp ce capturează un șobolan imens
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Invitație la TEST DRIVE pentru bucureșteni. Cele mai interesante modele chinezești
Descopera.ro
O galaxie de 10 ori mai puternică decât Calea Lactee
Capital.ro
O nouă lovitură pentru Călin Georgescu. Decizia Universității unde era lector. Șanse minime pentru fostul candidat
Evz.ro
Vom păți la fel cu Tezaurul Dacic? Brăţară egipteană de 3.000 de ani, topită de hoți
A1
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu că mama ei a pozat în Playboy: „Avea 2 ani”. Reacția surprinzătoare a micuței
Stirile Kanal D
Florin a plecat în Italia pentru o viață mai bună, dar inima i-a cedat din senin. Soția și fiica acestuia, în stare de șoc după moartea bărbatului: „Un mare muncitor, o persoană bună”
Kfetele
Laura Cosoi, fericită pentru noua etapă din viața ei: „Dau naștere celui de-al cincilea copil al meu.”
RadioImpuls
Reacția EXPLOZIVĂ a lui Călin Donca după ce Dorian Popa a fost condamnat la 8 luni de închisoare. Afaceristul l-a lovit exact unde doare: "Să îți găsești bunul simț, onoarea, demnitatea și bărbăția ca să îți ceri scuze pentru răul pe care mi l-ai făcut"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vecina bate la ușa lui Bulă: - Vreau să fac amor toată noaptea! Ești ocupat?
Descopera.ro
Test de cultură generală. Câte galaxii există în Univers?
COMUNICAT 5 sfaturi și 5 greșeli de evitat când porți adidași
11:10
5 sfaturi și 5 greșeli de evitat când porți adidași
ECONOMIE Vodafone și Digi preiau TELEKOM România Mobile pentru 70.000.000 de euro. Tranzacția, gata în octombrie
11:06
Vodafone și Digi preiau TELEKOM România Mobile pentru 70.000.000 de euro. Tranzacția, gata în octombrie
JUSTIȚIE Manager indian, apucături românești. Directorul Spitalului din Caransebeș, audiat de DNA pentru luare de mită, alături de alți doi complici români
10:58
Manager indian, apucături românești. Directorul Spitalului din Caransebeș, audiat de DNA pentru luare de mită, alături de alți doi complici români
EXTERNE Merz nu a luat o decizie în privința impunerii unor sancțiuni împotriva ISRAELULUI/ Germania sprijină încetarea operațiunilor militare din Fâșia Gaza
10:57
Merz nu a luat o decizie în privința impunerii unor sancțiuni împotriva ISRAELULUI/ Germania sprijină încetarea operațiunilor militare din Fâșia Gaza
ACTUALITATE Un penitenciar din România “închiriază” deținuți firmelor interesate. Toată lumea câștigă, iar la eliberare pot ieși cu sume frumoase în cont
10:46
Un penitenciar din România “închiriază” deținuți firmelor interesate. Toată lumea câștigă, iar la eliberare pot ieși cu sume frumoase în cont
EXCLUSIV Universitatea îl dă afară pe Călin Georgescu. Colegii au decis suspendarea lui până rezolvă problemele cu legea
10:40
Universitatea îl dă afară pe Călin Georgescu. Colegii au decis suspendarea lui până rezolvă problemele cu legea