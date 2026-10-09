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Ion Cristoiu analizează negocierile lui Grindeanu: „O face în stilul lui Trump”. Cum ar putea trece noul Guvern de votul Parlamentului

Ion Cristoiu analizează negocierile lui Grindeanu: „O face în stilul lui Trump”. Cum ar putea trece noul Guvern de votul Parlamentului
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Ion Cristoiu analizează negocierile pentru formarea noului Guvern și apelul lui Sorin Grindeanu către PNL și UDMR pentru refacerea coaliției. Scriitorul susține că liderul PSD încearcă să obțină sprijinul partidelor pentru învestirea Guvernului Luca Niculescu. El afirmă că Sorin Grindeanu și Nicușor Dan ar fi ajuns la o înțelegere în privința formării noului Guvern. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

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„Vrea un guvern, dar în care să facă parte și PNL”

Invitat la „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu a comentat apelul lui Sorin Grindeanu pentru refacerea coaliției de guvernare. Scriitorul susține că această variantă nu poate fi pusă în practică. El afirmă că PNL ar putea vota învestirea unui guvern fără să facă parte din executiv.

„Grindeanu, spre surprinderea tuturor, n-a mai vorbit nici de linii roșii, nici de prezidenți. A spus așa: «Eu cer PNL și UDMR să refacă coaliția». Așa a zis. Este o noutate. Ori el este nebun, pentru că n-ai cum să o refaci. Când s-a dus la PNL, am fost atenți. Unul, Bolojan, a spus așa: «Atenție, nu rămânem în opoziție, dar suntem dispuși să votăm un guvern acum». Deci, disputa este în felul următor: Luca Niculescu și Nicușor Dan spun: «Acum votați și apoi mai vedem». Adică, inclusiv PNL votează investirea și, după asta, își arogă dreptul să facă orice. Moțiune de cenzură… Fritz a fost corect și a zis că nu face așa ceva. A venit Grindeanu dimineața asta și a zis: vrea un guvern, dar în care să facă parte și PNL. Păi, i-a cerut ca și cum aș zice că vrea să se însoare cu…”, a declarat scriitorul.

„El face în stilul lui Trump”

Cristoiu îl aseamănă pe liderul PSD cu Donald Trump în ceea ce privește modul în care acesta poartă negocierile pentru formarea noului Guvern. El susține că Nicușor Dan și Sorin Grindeanu au avut o înțelegere pentru formarea Guvernului. Acesta subliniază că partidele vor „închide ochii” și vor vota Guvernul Luca Niculescu pentru încheierea crizei politice.

„Nu are cum. El face în stilul lui Trump. Vine cu o chestie foarte înaltă și zice: «Vreau neapărat să fie PNL și în guvern». PNL zice: «Nu, nu fac parte din guvern, dar te votez». Ăsta e șmecheria. Se va reduce totul la această chestiune: să închidem ochii și să-l votăm. Nicușor Dan s-a înțeles cu Sorin Grindeanu și a zis: «Vii și te autopropui», alte chestii stranii. Eu nu pot să-l pun pe Sorin Grindeanu, că îmi sar în cap toți, da? Atunci, găsim un mălai mare, un vas care e dispus…”, a adăugat jurnalistul.

„Sorin Grindeanu o face pe negociatorul”

Jurnalistul susține că noul Guvern ar putea primi sprijinul mai multor partide pentru a trece de votul din Parlament.

„Și el o face pe negociatorul. Încă o dată, problema fundamentală nu este sprijinirea guvernului. Trece AUR, PNL, USR și puciștii îl votează acum.”, a explicat Cristoiu.

Luca Niculescu a început joi negocierile cu partidele pentru formarea noului Guvern. Sorin Grindeanu a cerut PNL și UDMR să intre în Executiv alături de PSD și a susținut formarea unei majorități asumate. Liderul PSD a precizat că partidul va decide dacă susține noul Guvern în funcție de direcția economică și de poziția celorlalte formațiuni.

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