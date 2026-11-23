Astăzi, la „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, Petrișor Peiu, președintele Consiliului Național de Conducere al AUR, analizează felul în care economia bate ideologia. Cum a ajuns Ursula să nu fie băgată în seamă atunci când insistă pe renunțarea la combustibilii fosili? Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și YouTube.

Călin Georgescu va fi plasat în arest la domiciliu? Un avocat celebru dă verdictul: cazul adună toate confuziile juridice și procedurale posibile.

Nicușor Dan, întrebări fără răspuns despre anularea alegerilor. AUR vine cu propriul raport. Ce au descoperit reprezentanții partidului?

Reforma administrației reaprinde conflictul politic. De ce se contrazic Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu? Se pregătește o reorganizare administrativ-teritorială sau este doar o nouă confruntare între partide?

Ce nu spun politicienii despre taxa care scumpește locuințele înainte să le cumperi!