Sorin Grindeanu face presiuni asupra PNL și UDMR pentru a intra în guvernul condus de Luca Niculescu, alături de PSD

Luca Niculescu a început, joi, negocierile cu formațiunile politice. Primul partid cu care premierul desemnat a discutat a fost PSD, iar Sorin Grindeanu a susținut o conferință de presă imediat după discuțiile de la sediu. Liderul social-democraților a transmis că partidul își dorește să fie parte a soluției și a făcut presiuni pe PNL și UDMR să intre în guvernul Niculescu, alături de PSD.

Grindeanu vrea un guvern PSD-PNL-UDMR, fără USR

Grindeanu a transmis că PSD își dorește o majoritate asumată și a făcut apel la foștii colegi de coaliție, Bolojan și Hunor, să dea dovadă de maturitate politică și ”să pună umărul acum la construirea unei majorități transparente”

”Astăzi am avut discuții pe care le cataloghez constructive. cu prim-ministrul desemnat.

Din start vă pot spune că aceste discuții s-au axat pe două componente. Pe o componentă economică, în mod evident. Și pe cea politică. Din perspectiva primei componente, cea economică, noi l-am anunțat, i-am spus din start domnului Niculescu ceea ce ne dorim și anume schimbarea direcției economice. Și este acest lucru este condiția PSD pentru orice sprijin politic.

Ne dorim o reconfigurare macroeconomică majoră care să spună sau să pună stop sărăcirii agresive a românilor. România incertitudinilor economice trebuie să se oprească aici. De aceea astăzi la discuțiile pe care le-am avut cu domnul prim-ministru desemnat au fost prezenți și o parte din specialiștii PSD care au pregătit programul de guvernare pentru următorii ani.

I-am spus că ne dorim o majoritate asumată și nu ne interesează funcțiile. Fac apel la PNL și UDMR să dea dovadă de maturitate politică și să pună umărul acum la construirea unei majorități transparente, dacă se dorește participarea PSD la guvernare sau la acest demers comun.

Dacă nu ne vom găsi în acest proiect pentru economie și nu vom avea o asumare clară de către celelalte partide, Partidul Social Democrat nu va ezita să spună nu acestui demers politic. În mod normal, PSD ar fi trebuit să primească mandatul pentru a forma o majoritate care să învestească un guvern”, a transmis Grindeanu.

Grindeanu: ”Nu știu dacă Niculescu e omul președintelui, stiu sigur că e alegerea președintelui”

Întrebat dacă Luca Niculescu ar fi ”omul președintelui”, Grindeanu a declarat că acesta este doar alegerea președintelui.

”L-am cunoscut pe Luca Niculescu înainte de a-l cunoaște pe Nicușor Dan. Nu știu dacă e omul președintelui, stiu sigur că e alegerea președintelui”

De asemenea, Grindeanu a punctat că PSD nu susține varianta unui guvern tehnocrat.

”Nu susținem varianta de guvern tehnocrat. Trebuie o soluție politică asumată. Spun soluție asumată de toată lumea în mod activ. Pot exista acorduri parlamentare. Susținere până în 2028”, a declarat Grindeanu.