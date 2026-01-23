Ion Cristoiu: „Nicușor Dan a primit invitația și a publicat-o pentru a nu fi nevoit să răspundă imediat. A așteptat poziția Parisului”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Ion Cristoiu, scriitor și publicist, a comentat decizia României legată de Davos și reacția la invitația venită din partea lui Donald Trump. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Eu sunt de acord că noi nu trebuia să trimitem pe nimeni la Davos”

Cristoiu spune că România ar fi procedat mai bine dacă nu trimitea deloc reprezentanți la Davos. Invitatul susține că, atât în cazul Davosului, cât și în cel al scrisorii primite, cea mai bună opțiune era tăcerea sau acceptarea fără alte comentarii.

„Deci, eu sunt de acord că noi nu trebuia să trimitem pe nimeni la Davos. Că era mult mai bine decât dacă o trimiteam, cum am trimis-o pe Oana Țoiu. Pentru că spuneam, cum spuneam la un moment dat în articol, bă, nu ne interesează Davos. Nu ne interesează, e de miliardari. În acest caz și în cazul cu scrisoarea, era bine ca el să tacă. Adică ori era de acord, ori tăcea. Foarte multe state au primit această, cum să zic, scrisoare, invitație. Donald Trump nu condiționează intrarea în Consiliu de plata miliardului. Putea să fie de acord.”, spune Ion Cristoiu.

Exemplul Kosovo și „așteptarea Parisului”

Cristoiu compară reacția României cu cea a altor state. El spune că i-a plăcut în mod special poziția Kosovo, unde președinta a transmis un mesaj pentru Statele Unite.