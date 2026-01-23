Ion Cristoiu: „Nicușor Dan a primit invitația și a publicat-o pentru a nu fi nevoit să răspundă imediat. A așteptat poziția Parisului”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Ion Cristoiu, scriitor și publicist, a comentat decizia României legată de Davos și reacția la invitația venită din partea lui Donald Trump. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Cristoiu spune că România ar fi procedat mai bine dacă nu trimitea deloc reprezentanți la Davos. Invitatul susține că, atât în cazul Davosului, cât și în cel al scrisorii primite, cea mai bună opțiune era tăcerea sau acceptarea fără alte comentarii.
„Deci, eu sunt de acord că noi nu trebuia să trimitem pe nimeni la Davos. Că era mult mai bine decât dacă o trimiteam, cum am trimis-o pe Oana Țoiu. Pentru că spuneam, cum spuneam la un moment dat în articol, bă, nu ne interesează Davos. Nu ne interesează, e de miliardari. În acest caz și în cazul cu scrisoarea, era bine ca el să tacă. Adică ori era de acord, ori tăcea. Foarte multe state au primit această, cum să zic, scrisoare, invitație. Donald Trump nu condiționează intrarea în Consiliu de plata miliardului. Putea să fie de acord.”, spune Ion Cristoiu.
Cristoiu compară reacția României cu cea a altor state. El spune că i-a plăcut în mod special poziția Kosovo, unde președinta a transmis un mesaj pentru Statele Unite.
„Mie mi-a plăcut cel mai mult răspunsul Kosovo. Președinta Kosovo a salutat și a spus că Kosovo e umăr la umăr cu America. Ce mai vreți? Nicușor Dan a primit-o și n-a pus-o pe site, ca să nu fie obligat să răspundă imediat, și a așteptat poziția Parisului. Și el a luat, într-un fel, poziția Parisului. Între noi fie vorba, eu nu văd care era problema dacă accepta. Eu nu cred că ne dădeau afară din Uniune. Cine joacă acum în Uniune tare, cam ca Orban, este cel mai mare câștigător. Adică acum poți să șantajezi Uniunea.”, afirmă publicistul.