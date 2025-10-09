Ion Cristoiu: „Nicușor Dan n-a pus niciodată problema aplicării REFERENDUMULUI pe care l-a inițiat”

Ion Cristoiu, în emisiunea Marius Tucă Show din 9 octombrie 2025, analizează strategia politică legată de organizarea unui referendum și implicațiile acesteia pentru scena politică românească. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Ion Cristoiu susține că referendumul a fost folosit ca instrument pentru a asigura „o mare putere” și că această campanie a fost plătită de guvern, fiind de fapt o campanie personală.

Ion Cristoiu: „Eu vreau o mare putere și fac referendum. Nu-ți amintești că eu puneam în fiecare seară întrebările, dar ce l-a apucat? O campanie plătită de guvern, de fapt, e o campanie pentru el. Toate panourile din București sunt cu el. A ajuns președintele României. A pus el vreodată problema că trebuie să aplicăm referendum? “ Marius Tucă: „Nu, niciodată”

In concluzie, mesajul lui Ion Cristoiu este unul critic și atent la detalii, indicând faptul că referendumurile și campaniile politice din ultimele luni au fost parte dintr-un scenariu construit, nu doar evenimente spontane.