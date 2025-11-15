Ion Cristoiu: „Nu poți apară un POPOR imun. Ursula și ceilalți lideri din UE nu au încredere în popoarele lor”

Ion Cristoiu în emisiunea Marius Tucă Show din 13.11.2025 analizează tema manipulării și dezinformării, reflectând asupra modului în care aceste fenomene sunt folosite în contextul geopolitic actual. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Ion Cristoiu explică că, de exemplu, un actor statal precum Rusia poate transmite știri false în România, expunându-le pe diverse platforme. Cristoiu vorbește despre lipsa de încredere a românilor și reacția poporului în fața acestor manipulări.

Ion Cristoiu „Hai să luăm conceptual, avem manipulare. Ce înseamnă manipulare? Ce înseamnă dezinformare? Adică înseamnă că un actor statal, să zicem Rusia, trimite în România niște știri false. Cum ?” Marius Tucă: „ Le pune pe platforme” Ion Cristoiu: „Eu nu pot să apăr un popor imun de febra tifoidă. Adică asta înseamnă că această Ursula și ai noștri n-au încredere.”

În concluzie, se subliniază scepticismul și vigilența cetățenilor europeni în fața propagandei și dezinformării: „Realitate bate orice propagandă și orice dezinformare.”