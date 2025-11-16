Ion Cristoiu: „Nu vor reuși niciodată să cenzureze vocile care sunt adevărul. Adevărul câștigă de fiecare dată”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu vorbește despre reglementarea fake news și avertizează că astfel de practici pot fi periculoase dacă se ajunge la limitarea liberei exprimări. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu, invitat în emisiunea Marius Tucă Show, vorbește despre fenomenul fake news, susținând că este greu de stabilit ce este o știre falsă sau nu și că această decizie nu ar trebui lăsată în seama unor oameni dintr-o comisie organizată. El susține că astfel se limitează dreptul oamenilor de a se informa, oferindu-le doar informații ce au trecut deja prin filtrul statului.

„Cine stabilește că o știre este falsă sau este adevărată? Avem, să zicem, un ce, un corp? Dar în acel moment, noi ajungem la o aberație, indiferent cât de buni ar fi aceia. Și noi amândoi, dacă am fi, nu pot să las adevărat sau fals pe seama unor oameni. Ei însă sugerează următorul lucru, că cei care-l stabilesc sunt autoritățile. Dar eu merg mai departe și vă spun cum stau lucrurile.”

Cu toate acestea, Cristoiu afirmă că limitarea liberei exprimări sau filtrarea informației nu o să reușească în România, deoarece, dat fiind trecutul nostru ce a fost sub dictatura comunistă, oamenii nu vor mai accepta astfel de limitări impuse de autorități ale statului.