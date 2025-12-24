Ion Cristoiu: „Omul anului care a reușit să-și mențină nivelul de popularitate este Călin Georgescu”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a vorbit despre politicienii care au marcat anul 2025, cu focus pe ascensiunea premierului Ilie Bolojan, al cărui parcurs îl compară cu cel al fostului președinte Klaus Iohannis. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat în emisiunea Marius Tucă Show, Ion Cristoiu vorbește despre parcursul politic al premierului Ilie Bolojan în acest an, care a ajuns de la funcția de primar al municipiului Oradea la cea de președinte interimar, lider al Partidului Național Liberal și, în același an, prim-ministru al României.

„La fiecare eveniment pe care mi-l spui tu, eu spun dacă el a adus ceva nou sau nu. În cazul lui, nu. A mai fost un caz din ăsta de promovare în structurile de conducere ale unui partid. Dar la Iohannis a fost așa, era primar, mai fusese vehiculat drept premier. Se înființează în 2014, în februarie, funcția de prim-vicepreședinte, este adus și gata. În cazul lui, nimeni nu știa, de fapt, ce se lucra. Dar nu e o noutate felul în care s-a urcat. E același patent, cum a fost și la Lasconi, sau la Nicușor Dan. Se ia un tip, cineva din presă sau despre care nici n-am auzit, și deodată începe: Ai citit articolul ăla? Cum, n-ai auzit de el niciodată? Nu! Aaa! . E foarte interesant.”

Ion Cristoiu: „Ilie Bolojan a avut cea mai spectaculoasă ascensiune”

Cristoiu compară parcursul său cu cel al fostului președinte Klaus Iohannis, susținând că astfel de apariții pe scena politică nu ar fi întâmplătoare, mai degrabă, el sugerează că ar fi personaje politice promovate de anumite grupuri de interese în poziții-cheie.

În ceea ce îl privește pe fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, Ion Cristoiu afirmă că acesta poate primi titulatura de omul anului în politica română, datorită faptului că a reușit să se mențină în spațiul public, păstrând constant interesul mass-media, cât al electoratului.