Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „Pe BOLOJAN îl va prinde Crăciunul în funcția de premier. El este în siguranță, este ca Ceaușescu în 1988”

Ion Cristoiu: „Pe BOLOJAN îl va prinde Crăciunul în funcția de premier. El este în siguranță, este ca Ceaușescu în 1988”

Alexandra Anton Marinescu
29 nov. 2025, 13:30, Marius Tucă Show
Ion Cristoiu: „Pe Bolojan îl va prinde Crăciunul în funcția de premier. El este în siguranță, este ca Ceaușescu în 1988”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Ion Cristoiu, scriitor și publicist, a discutat despre poziția lui Ilie Bolojan, despre useriști, PSD, alegeri anticipate și despre posibila suspendare a lui Nicușor Dan. Cristoiu explică de ce actuala putere politică ar rezista doar până la încheierea războiului. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Bolojan este Ceaușescu în ’88, încă” 

Cristoiu explică faptul că Ilie Bolojan este menținut în funcție doar temporar, fiind transformat într-un țap ispășitor. Succesorul său nu va schimba nimic din ce a tăiat el.

Marius Tucă: „Bolojan prinde Crăciunul ăsta? Îl prinde, nu?”

Ion Cristoiu: „Da, acum îl prinde.”

Marius Tucă: „Până când?”

Ion Cristoiu: „Planul este simplu. El este în siguranță, el este Ceaușescu în 88, încă. Trebuie să pui în el toate relele, da? Îl schimbă. Cel care vine va fi… Nu va schimba nimic din ce a tăiat el. Și lumea va spune: Slavă Domnului că am scăpat de Bolojan, ce bine trăim.”

Marius Tucă: „Dar de useriști, când? Odată cu Bolojan?”

Ion Cristoiu: „Votul pe București.”

„În momentul în care se încheie pace, cea mai mare lovitură este dată acestei puteri” 

Cristoiu spune că PSD va pleca de la guvernare abia când se termină războiul. Consideră că anticipatele nu sunt posibile și că actuala putere europeană se va prăbuși după semnarea păcii.

Marius Tucă: „PSD-ul va pleca de la guvernare?”

Ion Cristoiu: „Când se încheie războiul. Sunt foarte mulți bărbați care se întorc beți noaptea, da? Ei nu pot invoca războiul hibrid?”

Marius Tucă: „Credeți că există șansa unor alegere anticipate?”

Ion Cristoiu: „Nu. Încheierea păcii duce și la prăbușirea clicii de la putere din toate țările europene. Că nu mai e motiv. Se pregătește un virus…”

Marius Tucă: „Credeți că Nicușor Dan va fi suspendat în mandatul ăsta?”

Ion Cristoiu: „Nu știu, depinde de război. În momentul în care se încheie pace, când se face pace, cea mai mare lovitură este dată acestei puteri, care ea face orice, invocând rușii.”

Recomandarea video

Mediafax
Avertizare ANM: Ploi, lapoviță și ninsoare în aproape toată țara. Județele aflate sub Cod galben - HARTĂ
Digi24
Mii de avioane au nevoie urgentă de soft nou! O companie folosită de foarte des români e afectată
Cancan.ro
Șoc total în Familia Regală! Meghan Markle, acuzată că are o fetiță secretă, iar Harry vrea să divorțeze
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață într-o rochiță scurtă
Adevarul
Mărturia virală a unei educatoare despre lipsa iubirii în familiile înstărite: „În ultima zi am plâns în toaletă, pe ascuns"
Mediafax
HOROSCOP 29 noiembrie. Zodia care se bucură de armonie și relaxare
Click
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Digi24
Adevărul ascuns despre tonul pe care îl cumpărăm de la supermarket
Cancan.ro
Gestul SFÂȘIETOR făcut de iubitul Jasminei, tânăra de 20 de ani moartă în accidentul de pe Calea Ferentari
Ce se întâmplă doctore
O celebră influenceriță a murit în condiții suspecte la doar 39 de ani! Fugise din spital înainte de tragedie
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
Descopera.ro
Fenomen STRANIU pe planeta Marte!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Descopera.ro
Un nou studiu arată de ce unele minți nu se pot „opri” noaptea
EXTERNE După negocierile de 4 ore cu Putin, Orban s-a dus lângă Kremlin să mănânce. Ce preparate a servit premierul maghiar și la cât a ajuns nota de plată
13:38
După negocierile de 4 ore cu Putin, Orban s-a dus lângă Kremlin să mănânce. Ce preparate a servit premierul maghiar și la cât a ajuns nota de plată
EXTERNE Tragedia din Hong Kong, concluzii preliminare: 128 de morți, victime încă prinse sub dărâmături, mii de apartamente distruse. Filmul celui mai grav incendiu după 1948
13:19
Tragedia din Hong Kong, concluzii preliminare: 128 de morți, victime încă prinse sub dărâmături, mii de apartamente distruse. Filmul celui mai grav incendiu după 1948
EXTERNE Nici rușii n-o plac pe Zaharova. Putin testează candidați pentru alegerile parlamentare. Cine sunt favoriții
13:08
Nici rușii n-o plac pe Zaharova. Putin testează candidați pentru alegerile parlamentare. Cine sunt favoriții
SCANDAL „Criză morală”. Fotbalul din Turcia, zguduit de scandalul pariurilor: 300 de jucători suspendați, 150 de arbitri suspectați. 1 arbitru plasase nu mai puțin de 18.227 de pariuri. Un apropiat al lui Erdoğan apare în scenariu, fanii sunt sceptici: „Vor mușamaliza afacerea”
13:02
„Criză morală”. Fotbalul din Turcia, zguduit de scandalul pariurilor: 300 de jucători suspendați, 150 de arbitri suspectați. 1 arbitru plasase nu mai puțin de 18.227 de pariuri. Un apropiat al lui Erdoğan apare în scenariu, fanii sunt sceptici: „Vor mușamaliza afacerea”
EXTERNE Traficul aerian global ar putea fi grav perturbat. Îngrijorat de siguranța propriilor avioane, gigantul Airbus vrea să remedieze, de urgență, o problemă la avioanele A320
12:53
Traficul aerian global ar putea fi grav perturbat. Îngrijorat de siguranța propriilor avioane, gigantul Airbus vrea să remedieze, de urgență, o problemă la avioanele A320
FOTO-VIDEO România cu paradă, dar fără ministru al Apărării. Repetiții generale pentru Ziua Națională. Peste 2.900 de militari și 45 de aeronave
12:45
România cu paradă, dar fără ministru al Apărării. Repetiții generale pentru Ziua Națională. Peste 2.900 de militari și 45 de aeronave

Cele mai noi