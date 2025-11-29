Ion Cristoiu: „Pe Bolojan îl va prinde Crăciunul în funcția de premier. El este în siguranță, este ca Ceaușescu în 1988”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Ion Cristoiu, scriitor și publicist, a discutat despre poziția lui Ilie Bolojan, despre useriști, PSD, alegeri anticipate și despre posibila suspendare a lui Nicușor Dan. Cristoiu explică de ce actuala putere politică ar rezista doar până la încheierea războiului. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Bolojan este Ceaușescu în ’88, încă”

Cristoiu explică faptul că Ilie Bolojan este menținut în funcție doar temporar, fiind transformat într-un țap ispășitor. Succesorul său nu va schimba nimic din ce a tăiat el.

Marius Tucă: „Bolojan prinde Crăciunul ăsta? Îl prinde, nu?” Ion Cristoiu: „Da, acum îl prinde.” Marius Tucă: „Până când?” Ion Cristoiu: „Planul este simplu. El este în siguranță, el este Ceaușescu în 88, încă. Trebuie să pui în el toate relele, da? Îl schimbă. Cel care vine va fi… Nu va schimba nimic din ce a tăiat el. Și lumea va spune: Slavă Domnului că am scăpat de Bolojan, ce bine trăim.” Marius Tucă: „Dar de useriști, când? Odată cu Bolojan?” Ion Cristoiu: „Votul pe București.”

„În momentul în care se încheie pace, cea mai mare lovitură este dată acestei puteri”

Cristoiu spune că PSD va pleca de la guvernare abia când se termină războiul. Consideră că anticipatele nu sunt posibile și că actuala putere europeană se va prăbuși după semnarea păcii.