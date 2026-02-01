Ion Cristoiu: „Pentru Nicușor, Coaliția este o chestiune de viață și de moarte. Dacă se face un nou guvern, iar are bătăi de cap”

În emisiunea Marius Tucă Show din 29 ianuarie 2026, Ion Cristoiu analizează criza politică din România, axată pe coaliția PSD-PNL-USR. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show

Ion Cristoiu subliniază că PSD, ca partid câștigător, ar fi trebuit să dea prim-ministrul, iar PNL-ul (al treilea partid) preluând funcția reprezintă o „aberație”.

„Noi nu avem un guvern de coaliție în jurul câștigătorului, adică PSD, era normal ca om castigator să dea prim-ministru, să facă coaliția. Avem o aberație, în sensul că cel de-al 3-lea partid, adică PNL, a dat premierul” , spune Cristoiu

Ion Cristoiu explică că pentru Nicușor Dan, menținerea coaliției este „chestiune de viață și de moarte”, deoarece destrămarea ar duce la alegeri anticipate și blocaj. Președintele întârzie formarea unui nou guvern prin rapoarte prelungite despre anularea alegerilor, aderarea la Consiliul pentru Pace și justiție, fără concluzii concrete