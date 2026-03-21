Ion Cristoiu: „Poate ar trebui ca scutul de la Deveselu să ne apere și de Nicușor Dan”

În cadrul unei ediții live la Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a analizat mizele reale ale vizitei președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, la Palatul Cotroceni. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Publicistul Ion Cristoiu sugerează că vizita oficială a președintelui ucrainean la București, precum și semnarea acordului cu România, ar fi avut o miză de imagine pentru președintele Nicușor Dan. Conform invitatului, această acțiune ar fi fost motivată de o solicitare a Statelor Unite, scopul fiind acela de a le demonstra românilor relațiile bune cu Washingtonul.

„Nu era cererea, era o notificare, și el a transformat-o într-o cerere din două motive. Să arate trampiștilor din România că el e trampist și să înghițim vizita lui Zelenski. Asta a fost.”

De asemenea, într-o notă ironică, Cristoiu sugerează că scutul de la Deveselu, montat de americani cu scopul de a ne proteja de atacuri balistice, ar fi trebuit să ne apere și de pericolul deciziilor administrative și politice pe care le-ar lua clasa politică, precum și președintele Nicușor Dan.