Ion Cristoiu: „Poate ar trebui ca scutul de la Deveselu să ne apere și de Nicușor Dan”

În cadrul unei ediții live la Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a analizat mizele reale ale vizitei președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, la Palatul Cotroceni. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Publicistul Ion Cristoiu sugerează că vizita oficială a președintelui ucrainean la București, precum și semnarea acordului cu România, ar fi avut o miză de imagine pentru președintele Nicușor Dan. Conform invitatului, această acțiune ar fi fost motivată de o solicitare a Statelor Unite, scopul fiind acela de a le demonstra românilor relațiile bune cu Washingtonul.
„Nu era cererea, era o notificare, și el a transformat-o într-o cerere din două motive. Să arate trampiștilor din România că el e trampist și să înghițim vizita lui Zelenski. Asta a fost.”
De asemenea, într-o notă ironică, Cristoiu sugerează că scutul de la Deveselu, montat de americani cu scopul de a ne proteja de atacuri balistice, ar fi trebuit să ne apere și de pericolul deciziilor administrative și politice pe care le-ar lua clasa politică, precum și președintele Nicușor Dan.
„Americanii ne-au instalat un scut, da? Unde? La Deveselu? La voi, la Caracal? Și de ce nu ne apără scutul ăla? De Nicușor Dan ne apără? Nu puteau să conceapă un scut să ne apere?”