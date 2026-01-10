Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „Președintele pleacă cu aceeași echipă de media. Acești oameni nu sunt jurnaliști, sunt tovarăși de drum”

Ion Cristoiu: „Președintele pleacă cu aceeași echipă de media. Acești oameni nu sunt jurnaliști, sunt tovarăși de drum”

Serdaru Mihaela
10 ian. 2026, 06:30, Marius Tucă Show

Ion Cristoiu critică în emisiunea Marius Tucă Show din 8 ianuarie 2026 jurnaliștii care însoțesc președintele României în deplasări oficiale, precum cea de la Paris. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Ion Cristoiu subliniază că acești jurnaliști, veniți de la instituții de stat nu sunt adevărați profesioniști, ci „tovarăși de drum” ai președintelui, plătiți din bani publici

„Președintele, acum când pleacă, el pleacă cu aceeași echipă pe banii statului. Acești tipi nu sunt ziariști, ei sunt niște tovarăși de drum cu președintele” , spune Ion Cristoiu

Publicistul critica lipsa de atenție mediatică asupra reuniunii importante de la Paris. Acesta mai ironizează prioritățile jurnalistice, sugerând o deconectare de la realitățile internaționale în favoarea intrigilor locale cu Bolojan.

„Era la Paris o reuniune foarte importantă. A scris vreunul despre reuniunea asta? Oamenii aceștia, de câte ori îl însoțesc pe președinte, îl întreabă la conferința de presă despre Bolojan” , conchide Cristoiu.

EXCLUSIV Când se va adopta legea femicidului în România. Alina Gorghiu: „Fiecare zi de întârziere e un risc pentru femei și copii”
06:30
Când se va adopta legea femicidului în România. Alina Gorghiu: „Fiecare zi de întârziere e un risc pentru femei și copii”
EXCLUSIV Apar noi dezvăluiri despre controversata Raluca Rogoz, numită de Bolojan șefa „Achizițiilor Publice”. Foști funcționari din conducerea Primăriei Sectorului 1 spun că președinta ANAP nu era pregătită din punct de vedere profesional
06:00
Apar noi dezvăluiri despre controversata Raluca Rogoz, numită de Bolojan șefa „Achizițiilor Publice”. Foști funcționari din conducerea Primăriei Sectorului 1 spun că președinta ANAP nu era pregătită din punct de vedere profesional
EXCLUSIV Militar american, mort într-un apartament din Otopeni în condiții misterioase. Cauza decesului a rămas necunoscută
05:00
Militar american, mort într-un apartament din Otopeni în condiții misterioase. Cauza decesului a rămas necunoscută
PACE ÎN UCRAINA SUA și Ucraina au anunțat că vor semna un acord de reconstrucție în valoare de 800 de miliarde de dolari
02:43
SUA și Ucraina au anunțat că vor semna un acord de reconstrucție în valoare de 800 de miliarde de dolari
FLASH NEWS „Putin nu se teme de Europa, Europa rămâne în urmă”, spune Trump. Ce le transmite liderilor europeni
00:51
„Putin nu se teme de Europa, Europa rămâne în urmă”, spune Trump. Ce le transmite liderilor europeni
FLASH NEWS Trump a fost întrebat dacă îl capturează și pe Vladimir Putin, după Nicolas Maduro. Ce a răspuns liderul american
00:30
Trump a fost întrebat dacă îl capturează și pe Vladimir Putin, după Nicolas Maduro. Ce a răspuns liderul american

