Ion Cristoiu: „Președintele pleacă cu aceeași echipă de media. Acești oameni nu sunt jurnaliști, sunt tovarăși de drum”

Ion Cristoiu critică în emisiunea Marius Tucă Show din 8 ianuarie 2026 jurnaliștii care însoțesc președintele României în deplasări oficiale, precum cea de la Paris. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Ion Cristoiu subliniază că acești jurnaliști, veniți de la instituții de stat nu sunt adevărați profesioniști, ci „tovarăși de drum” ai președintelui, plătiți din bani publici

„Președintele, acum când pleacă, el pleacă cu aceeași echipă pe banii statului. Acești tipi nu sunt ziariști, ei sunt niște tovarăși de drum cu președintele” , spune Ion Cristoiu

Publicistul critica lipsa de atenție mediatică asupra reuniunii importante de la Paris. Acesta mai ironizează prioritățile jurnalistice, sugerând o deconectare de la realitățile internaționale în favoarea intrigilor locale cu Bolojan.