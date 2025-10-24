Ion Cristoiu: „Președintele României a spus că Nicolae Ceaușescu a avut un proiect de țară”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a comentat o recentă declarație a președintelui Nicușor Dan, în care acesta afirma că fostul dictator român Nicolae Ceaușescu a avut un proiect de țară. Cristoiu atrage atenția asupra gravității unei astfel de declarații în spațiul media actual și asupra modului sever în care ar fi fost tratată, în mod normal, o asemenea afirmație. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu ironizează expresia „slăbirea încrederii”, făcând o comparație cu limbajul de propagandă folosit în perioada stalinistă, acuzând însăși instituțiile statului de scăderea încrederii cetățenilor în autorități.

„Nu mai pot, când aud „slăbirea încrederii”, o știu din lecturi din anii stalinisti. „Slăbim încrederea în partid, în Uniunea Sovietică.” Și după asta era „slăbirea încrederii” pe vremea lui Ceaușescu. Cei care o slăbesc sunt ei. Ia zi cu Nicușor Dan, care nu știa matematică. Cum să am eu încredere în el? Păi și nu el a slăbit încrederea? Stai să-ți spun cum mi-a slăbit mie încrederea în Parchetul General.”

