Ion Cristoiu: „Președintele României a spus că Nicolae Ceaușescu a avut un proiect de țară”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a comentat o recentă declarație a președintelui Nicușor Dan, în care acesta afirma că fostul dictator român Nicolae Ceaușescu a avut un proiect de țară. Cristoiu atrage atenția asupra gravității unei astfel de declarații în spațiul media actual și asupra modului sever în care ar fi fost tratată, în mod normal, o asemenea afirmație. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Ion Cristoiu ironizează expresia „slăbirea încrederii”, făcând o comparație cu limbajul de propagandă folosit în perioada stalinistă, acuzând însăși instituțiile statului de scăderea încrederii cetățenilor în autorități.
„Nu mai pot, când aud „slăbirea încrederii”, o știu din lecturi din anii stalinisti. „Slăbim încrederea în partid, în Uniunea Sovietică.” Și după asta era „slăbirea încrederii” pe vremea lui Ceaușescu. Cei care o slăbesc sunt ei. Ia zi cu Nicușor Dan, care nu știa matematică. Cum să am eu încredere în el? Păi și nu el a slăbit încrederea? Stai să-ți spun cum mi-a slăbit mie încrederea în Parchetul General.”
Ion Cristoiu atrage atenția asupra unei recente declarații a președintelui Nicușor Dan, în care acesta a afirmat că fostul dictator Nicolae Ceaușescu a avut un proiect de țară. Jurnalistul subliniază gravitatea unei astfel de afirmații, menționând că, într-un context obișnuit, o asemenea declarație ar stârni o reacție fermă din partea instituțiilor media, a opiniei publice sau chiar a autorităților competente.
„Domnul Nicușor Dan, la acel interviu, a venit vorba de proiect de țară. Și a venit vorba de „criminalul Nicolae Ceaușescu”. Și a spus el, președintele României, că Nicolae Ceaușescu a avut proiect de țară. Păi realitatea, mai țineți minte, a fost sancționată de Bănescu și de Dorina Rusu și de aia care au fost acolo. Cu aproape, nu știu, suspendarea emisiunii. Că s-a dus unul și a zis că Nicolae Ceaușescu a făcut blocuri. Noi avem un Institut de Studiere a Crimelor Comunismului, condus de Daniel Șandru. Voia el miliardul, mai țineți minte? În primul rând că trebuia să se sesizeze. Aștept, domnul Daniel Șandru, chiar dacă v-am făcut păduchi, eu aștept și de la păduchi ceva bun, o plângere adresată Parchetului, pentru că președintele României, numitul cetățean Nicușor Dan, a făcut elogiul criminalului Nicolae Ceaușescu. Deci a propagat nostalgia.
Siguranța cetățenilor a fost amenințată de țeavă. Dezvăluirea aia cu țeava, dacă este adevărată, și așa și este, este crimă. Nu se poate așa ceva. Aveam o chestie apropo de banditismul lor. Deci au vrut să ducă ideea că s-a rupt sigiliul. Ai văzut cum ne manipulau? Deci un tâmpit de acolo, din bloc, s-a dus și a rupt sigiliul. Păi stai, că în acest moment tot Bucureștiul este nesigur. Pentru că, dacă e țeava la mine, răspund eu. Păi și nu slăbim încrederea în țevi? Domnul Nicușor Dan, ca primar, s-a concentrat pe țevi.”