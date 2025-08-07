Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „Prima reacție a unui lider rus la un ULTIMATUM va fi să îl refuze”

Malina Maria Fulga
07 aug. 2025, 09:49, Video
Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a vorbit despre modul defectuos în care America a încercat să negocieze oprirea focului între Rusia și Ucraina, remarcând că impunerea ultimatumului și a sancțiunilor nu va aduce rezultate în această cauză. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

„Mediatorul nu poate fi decât Elveția, Spania, nu America”

Ion Cristoiu critică modul de gestionare a situației din Ucraina de către Statele Unite, care, prin ultimatumuri, nu vor aduce niciun rezultat pozitiv, spune acesta. De asemenea, spune Cristoiu, din perspectiva sa, acest conflict ar fi trebuit intermediat doar de țările europene, nu de America. Acesta mai aduce aminte și de amenințările cu sancțiuni economice venite din partea Americii, care, din punctul său de vedere, sunt la fel de ineficiente în gestionarea acestei crize.

„Nici Mozambic nu poți să-i dai ultimatum, e o lege. În momentul în care dai ultimatum Rusiei, prima reacție obligatorie a conducătorului este să nu-l accepte. N-am auzit până acum să poți să dai ultimatum ultima, nici nevestei nu poți să i-l dai public. A făcut o greșeală. Pacea în Ucraina are nevoie de mediator. Mediatorul nu poate fi decât Elveția, Spania, nu America, pentru că el a înțeles prin asta în felul următor: pocnesc din degete și se așează în bancă. Din acest punct de vedere, nu se așează în bancă. Iar acum amenințarea cu sancțiuni? Amenințarea lui e în felul următor, vezi, doamne, rușii să nu mai dea petrol, să mai vândă Chinei, că dacă China cumpără el fără taxe de 150%, dar n-are cum.”

