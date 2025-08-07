Ion Cristoiu: „Prima reacție a unui lider rus la un ultimatum va fi să îl refuze”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a vorbit despre modul defectuos în care America a încercat să negocieze oprirea focului între Rusia și Ucraina, remarcând că impunerea ultimatumului și a sancțiunilor nu va aduce rezultate în această cauză. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

„Mediatorul nu poate fi decât Elveția, Spania, nu America”

Ion Cristoiu critică modul de gestionare a situației din Ucraina de către Statele Unite, care, prin ultimatumuri, nu vor aduce niciun rezultat pozitiv, spune acesta. De asemenea, spune Cristoiu, din perspectiva sa, acest conflict ar fi trebuit intermediat doar de țările europene, nu de America. Acesta mai aduce aminte și de amenințările cu sancțiuni economice venite din partea Americii, care, din punctul său de vedere, sunt la fel de ineficiente în gestionarea acestei crize.