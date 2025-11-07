Ion Cristoiu: „Prin BRUXELLES-IZAREA PSD-ului, au pierdut o mare parte care a fost preluată de AUR”

În emisiunea Marius Tucă din 6 noiembrie 2025, Ion Cristoiu exprimă opinia că actualul congres al PSD este esențial pentru viitorul partidului. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Publicistul Ion Cristoiu subliniază tensiunea dintre necesitatea ca PSD să devină „frecventabil” și acceptat pe plan european, dar în același timp să păstreze sprijinul electoratului tradițional.

Marius Tucă: „Ce așteptați de la congresul PSD?” Ion Cristoiu: „Mă duc să văd atmosfera. Este foarte important.” Marius Tucă: „Ce ar trebui să se întâmple la acest

congres?” Ion Cristoiu: „Este congresul ultimei stigări. A câștigat toate alegerile și a fost

nefrecventabil la Bruxelles. Da, a venit Marcel Ciolacu și a zis hai să-l facem frecventabil? L-a făcut atât de tare, încât el a început să piardă alegerile.”

Discursurile așteptate să fie aplaudate vor fi cele anti-PNL și anti-USR, cu chemări la întoarcerea la un PSD tradițional, conservator, dar și acceptând o abordare pragmatică pentru a rămâne relevant în context european. În concluzie, Cristoiu vede congresul ca un moment decisiv pentru definirea direcției și echipei de conducere.