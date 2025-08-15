Ion Cristoiu: „Principala victimă a acestui război nu este Ucraina, ci Europa”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist, scriitor și analist, a vorbit despre discuția dintre liderii europeni și Trump. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „ Ei se adună acolo ca proștii, ca tăntălăii, și sunt bucuroși că au stat de vorbă cu Trump ”

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre discuția dintre liderii europeni și Trump. Încă din februarie se pregătește o agendă oficială. Liderii europeni au stabilit diverse puncte de discuție, printre care și războiul Ucraina-Rusia. În discuția cu Trump, spune Cristoiu, liderii europeni ar fi trebuit întrebați cine preia războiul, cine ajută la continuarea lui? Jurnalistul susține că liderii europeni ar fi trebuit să facă un comunicat în care să își prezinte poziția față de abordarea lui Trump. Ei, însă, au fost bucuroși că au avut șansa să vorbească cu liderul SUA. Încă o chestiune penibilă, sesizează analistul, toți membri europeni s-au lăudat cu discuția avută cu Trump. În sine, singurul care chiar a vorbit cu președintele american a fost Merz. Ca idee de final, Cristoiu susține că nu Ucraina este victima acestui război. Ci Europa este cea care a avut cel mai mult de suferit.