Ion Cristoiu: „Principala victimă a acestui război nu este Ucraina, ci Europa”

Andrei Rosz
15 aug. 2025, 09:35, Marius Tucă Show
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist, scriitor și analist, a vorbit despre discuția dintre liderii europeni și Trump. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre discuția dintre liderii europeni și Trump. Încă din februarie se pregătește o agendă oficială. Liderii europeni au stabilit diverse puncte de discuție, printre care și războiul Ucraina-Rusia. În discuția cu Trump, spune Cristoiu, liderii europeni ar fi trebuit întrebați cine preia războiul, cine ajută la continuarea lui? Jurnalistul susține că liderii europeni ar fi trebuit să facă un comunicat în care să își prezinte poziția față de abordarea lui Trump. Ei, însă, au fost bucuroși că au avut șansa să vorbească cu liderul SUA. Încă o chestiune penibilă, sesizează analistul, toți membri europeni s-au lăudat cu discuția avută cu Trump. În sine, singurul care chiar a vorbit cu președintele american a fost Merz. Ca idee de final, Cristoiu susține că nu Ucraina este victima acestui război. Ci Europa este cea care a avut cel mai mult de suferit.

Din februarie, cum spus și cred că și domnul Dungaciu, s-a adunat agendă. Etrebuie rezolvată. Pe agenda aia se află și războiul, e unul dintre puncte. Primul lucru care trebuia întrebat era cine participă, din Europa? Merz, Macron, Starmer, Ursula? Ieri s-au adunat și în loc să facă un comunicat să zică bă, Trump, te băgăm în mă-ta, nu ne interesează. Noi, ăștia care am venit, facem, continuă războiul. Ei se adună acolo ca proștii, ca tăntălăii, și sunt bucuroși că au stat de vorbă cu Trump. Încă o chestie penibilă. Deși Trump a vorbit numai cu Merz, toți spun ce a zis Trump. Principala victimă a acestui război nu e Ucraina, ci e Europa.”, a explicat analistul.

