Ion Cristoiu: „PSD poate să vină cu propunerea unui premier tehnocrat și cu miniștri de la PSD”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a vorbit despre posibilitatea numirii unui premier tehnocrat și de ce aceasta ar fi o variantă câștigătoare pentru președinte Nicușor Dan. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu susține că, în urma ultimelor discuții cu partidele de la Palatul Cotroceni, preconizează o guvernare PSD. Cu toate acestea, el crede că Nicușor Dan va merge pe varianta unui premier tehnocrat. Gazetarul explică cum un premier tehnocrat ar putea oferi posibilitatea PSD-ului de a controla ministerele, în timp ce președintele Dan nu și-ar ralia împotrivă propriul electorat prin numirea unui prim-ministru PSD.

„După cele de azi, cred că se merge pe PSD. Depinde de înțelegerea tainică dintre Grindeanu și președinte. Ar putea să vină PSD-ul cu o mai mare șmecherie, să fie premier tehnocrat. Totul e politic. Toate funcțiile, cu excepția premierului. Nicușor Dan, față de electoratul tfl-ist, va veni acum cu tehnocratul și va fi greu să dovedești opiniei publice că e PSD? Le convine și PSD-iștilor.”

Întrebat fiind cu privire la motivul pentru care se pare că Ilie Bolojan ar lua din electoratul lui Nicușor Dan, Ion Cristoiu susține că Bolojan ar fi readus la viață așa-zisa demonizare a partidului PSD. De asemenea, el afirmă că Sorin Grindeanu ar fi o variantă mai favorabilă pentru guvernare în optica președintelui. Dat fiind faptul că Grindeanu nu ar reprezenta o amenințare pentru el, cei doi nețintind același electorat.