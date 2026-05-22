Dan Dungaciu: „România nu reușește să se impună nici măcar în fața Republicii Moldova. Instituțiile își arată pe față anti-românismul așa cum a fost cazul Eurovision”

Serdaru Mihaela
Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, a vorbit despre relația dintre România și Republica Moldova. Urmărește, aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Dan Dungaciu a vorbit despre relația dintre România și Republica Moldova. Discuția a pornit de la Eurovision, iar sociologul consideră că votul arată cum instituțiile moldovenești privesc România.

Dan Dungaciu: „Instituțiile din Moldova sunt antiromânești”

În timpul emisiunii, Dan Dungaciu a declarat că publicul din Republica Moldova a votat România cu 12 puncte. În schimb, votul instituțional a fost mult mai mic. El consideră că acest lucru arată o atitudine rece față de România.

„Votul public a dat 12 puncte României, iar votul instituțional doar 3. Acolo se exprimă atitudinea instituțiilor din Republica Moldova față de România, pe toate palierele. Diferența este că Eurovisionul ne-a explodat în față, pentru că publicul a reacționat. Dar când Republica Moldova nu îți dă contracte pentru liniile de legătură electrică, când te scoate din competiții și pune firme aflate pe lista de sancțiuni a americanilor, când nu trimite o invitație Patriarhului, când nu îți dă clădirea seminarului, când nu îți dă nimic și disprețuiește România, lucrurile astea nu se văd. Este aceeași atitudine”, spune Dungaciu.

Probleme pentru firmele românești

Sociologul a dat și exemple economice. El a spus că mai multe companii românești au avut probleme în Republica Moldova. Dan Dungaciu a vorbit despre băncile românești, despre compania Dedeman și despre Digi.

„Pentru că România este atât de slabă și neputincioasă, încât nu reușește să se impună nici măcar în Republica Moldova. Eu am dat nenumărate exemple. Când o bancă prestigioasă din România își cere scuze că există la Chișinău, pentru că procurorii din Republica Moldova o caută și se simte aproape ca în Africa. Când o companie mare, Dedeman, nu reușește să intre în Chișinău, eu am tot dat acest exemplu. Când compania de cablu Digi, pe vremea când eram consilier prezidențial, ajunsese să cableze până la Prut. Și mi-a spus: «Domnule Dungaciu, în patru luni cablăm toată Republica Moldova»” , povestește analistul.

În emisiune, Dungaciu a vorbit și despre televiziune și programele TV din Republica Moldova. El a spus că multe programe internaționale sunt difuzate în limba rusă.

„Când compania de cablu Digi, pe vremea când eram consilier prezidențial, ajunsese să cableze până la Prut. Și mi-am spus: «Domnule Dungaciu, în patru luni cablăm toată Republica Moldova». Și asta ce înseamnă? Înseamnă programe în limba română atunci când te abonezi, pentru că cei din Republica Moldova, fiind arondați americanilor pe zona ex-URSS, primesc programele dublate în limba rusă. Deci, dacă basarabenii se uită la Discovery sau la diverse programe, ei le urmăresc în limba rusă, pentru că le primesc de la americani via URSS”, conchide Dungaciu.

