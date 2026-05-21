Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „Mișcarea lui Bolojan de a se rupe de PSD era genială dacă era executată în 2027. Acum este prea devreme și se va uita totul până la alegeri”

Ion Cristoiu: „Mișcarea lui Bolojan de a se rupe de PSD era genială dacă era executată în 2027. Acum este prea devreme și se va uita totul până la alegeri”

Andrei Rosz
Ion Cristoiu: „Mișcarea lui Bolojan de a se rupe de PSD era genială dacă era executată în 2027. Acum este prea devreme și se va uita totul până la alegeri”
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum mișcarea lui Bolojan de a se rupe de PSD era genială dacă ar fi fost făcută în 2027, mai aproape de alegerile parlamentare. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Ia imaginează-ți că povestea cu Oana Gheorghiu avea loc anul trecut în septembrie. Și venea Grindeanu la tine la emisiune și îl întrebai despre asta. Și Grindeanu ce făcea? Îi lua apărarea. Asta este adevărata democrație. Mai ții minte ce bătălii erau? Anul trecut i-ar fi făcut plângere lui Ludovic Orban? Nu îi făceau nimic. E bine că e democrație, gata…

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre cum mișcarea lui Bolojan de a se rupe de PSD era genială dacă ar fi fost făcută în 2027, mai aproape de alegerile parlamentare. Acesta a început prin a spune că cei din PNL încă nu s-au burzuluit. Motivul subliniat de jurnalist este că „nu știu că nu mai au friptură”. Acesta susține că mai sunt 2 ani și jumătate până la viitoarele alegeri parlamentare. PNL nu poate să aștepte atât până va fi din nou la conducere. Cristoiu afirmă că în urmă cu un an, niciun social-democrat nu l-ar fi condamnat pe Ludovic Orban sau ar fi criticat-o atât de acid pe Oana Gheorghiu.

„Nu știu, poate demisionează Grindeanu și se face… Am exagerat spunând că planul poate fi ca după două luni… Problema este că ei până acum, în PNL, nu s-au burzuluit, deoarece încă nu știu că nu mai au friptură. În momentul în care vor vedea asta, încă o dată spun, mai sunt 2 ani și jumătate. Mișcarea pe care a făcut-o Bolojan era genială dacă era în 2027. Cu un an înainte de alegeri sau chiar în anul acela. În 2 ani și jumătate… În aceste zile am trăit adevărata democrație. Zburau hârtiile… Ia imaginează-ți că povestea cu Oana Gheorghiu avea loc anul trecut în septembrie. Și venea Grindeanu la tine la emisiune și îl întrebai despre asta. Și Grindeanu ce făcea? Îi lua apărarea. Asta este adevărata democrație. Mai ții minte ce bătălii erau? Anul trecut i-ar fi făcut plângere lui Ludovic Orban? Nu îi făceau nimic. E bine că e democrație, gata… Sunt cel mai mare adversar al proiectului de la Doicești. Rareș (n.r. Rareș Bogdan) bate câmpii. Dai în mine, dai în fabrici și uzine… Erau niște șmecheri care aveau acolo niște centrale… Niște șmecheri au hotărât ei să ia alea de pe submarine și să facă microcentrale nucleare. Dar nu le-au experimentat nicăieri. Și au găsit niște proști în România”, a explicat jurnalistul.

Recomandarea video

Citește și

EMISIUNI Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 22 mai, de la ora 20.00
22:00
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 22 mai, de la ora 20.00
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Se pregătește instalarea PSD-ului la putere, iar Nicușor a chemat grupurile pentru a obține majoritate solidă și pro-occidentală”
22:00
Ion Cristoiu: „Se pregătește instalarea PSD-ului la putere, iar Nicușor a chemat grupurile pentru a obține majoritate solidă și pro-occidentală”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Nicușor Dan a încălcat Constituția. Nu trebuia să cheme la Cotroceni grupurile formate din parlamentari care au plecat din partidele votate de români”
21:30
Ion Cristoiu: „Nicușor Dan a încălcat Constituția. Nu trebuia să cheme la Cotroceni grupurile formate din parlamentari care au plecat din partidele votate de români”
ACTUALITATE Viorel Cataramă: „PNL-iștii au plecat de la ideea că nu se poate face un guvern, iar Bolojan rămâne încă 2 ani premier interimar”
11:00
Viorel Cataramă: „PNL-iștii au plecat de la ideea că nu se poate face un guvern, iar Bolojan rămâne încă 2 ani premier interimar”
MARIUS TUCĂ SHOW Viorel Cataramă: „Ciucu este «copilul» politic al Monicăi Macovei”
10:30
Viorel Cataramă: „Ciucu este «copilul» politic al Monicăi Macovei”
ACTUALITATE Viorel Cataramă: „PNL-iștii mai așteaptă câteva zile. Ilie Bolojan este deja istorie”
10:00
Viorel Cataramă: „PNL-iștii mai așteaptă câteva zile. Ilie Bolojan este deja istorie”
Mediafax
Becali aruncă bomba despre negocierile pentru Guvern
Digi24
Ruptură majoră între Rusia și cea mai mare țară din Asia Centrală. Active de miliarde de dolari au fost blocate la cererea Ucrainei
Cancan.ro
Rezultatele autopsiei în cazul celor 5 turiști care și-au pierdut viața în timpul unei scufundări în Maldive. Care ar fi cauza morții
Prosport.ro
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Adevarul
Diana Buzoianu îi răspunde lui Florin Prunea după acuzațiile de „videochat”: „Genul ăsta de atac furibund arată disperarea”
Mediafax
Greșeala fatală a salvatorilor din Maldive. Mărturia bărbatului care a recuperat trupurile italienilor
Click
Melek Patrisia a rupt tăcerea după sentința primită de Mario Iorgulescu. Ce a spus văduva lui Dani Vicol
Digi24
„La fel, dar diferit”. Cum i-a primit Xi pe Trump și Putin la Beijing și de ce s-a asigurat că diferențele vor fi observate
Cancan.ro
Mario Iorgulescu, prima REACȚIE după ce și-a aflat pedeapsa. Ce mesaj i-a trimis lui Dan Capatos 😲
Ce se întâmplă doctore
Andreea Tonciu, senzuală în costum de baie. Imagini de senzație cu bruneta din vacanță! S-a văzut aproape tot prin bikini
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Codul Rutier 2026: Amendă de peste 1.000 de lei pentru 51 km/h în localitate. Din iulie, sancțiunea crește
Descopera.ro
Ceva neașteptat a fost găsit într-un oraș vechi de mii de ani
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. -Mămico, noi trăim ca animalele?
Descopera.ro
O „genă a longevității” ar putea proteja creierul de îmbătrânire și demență

Cele mai noi

Trimite acest link pe