Valentin Stan: Americanii susțin că este esențială reluarea dialogului cu Rusia pentru a gestiona situația actuală

Într-o discuție din cadrul emisiunii Marius Tucă Show, analistul Valentin Stan vorbește despre cum a evoluat NATO în timp. El descrie trei etape: NATO 1.0, NATO 2.0 și NATO 3.0.

NATO 1.0 – Războiul Rece

NATO 1.0 apare în timpul Războiului Rece. Scopul este clar: descurajarea unui atac sovietic în Europa.

amenințare principală: URSS

obiectiv: apărare militară colectivă

strategie: forță și descurajare

Totul era gândit pentru un posibil război mare în Europa.

Ai trei situații în existența NATO. NATO 1.0 este organizația din timpul Războiului Rece, creată pentru a descuraja o agresiune sovietică, adică un atac masiv împotriva aliaților, într-un teatru de operații din Europa, spune Valentin Stan

NATO 2.0 – După Războiul Rece

După 1990, lumea se schimbă. URSS dispare, iar NATO își caută un nou rol.

nu mai există un inamic unic

apar misiuni de criză

intervenții în afara Europei

accent pe stabilitate și securitate globală

În această etapă, NATO nu mai este doar o alianță de apărare. Devine și un actor de gestionare a crizelor.

NATO 2.0 este NATO de după Războiul Rece, când organizația nu se mai confruntă cu o amenințare masivă într-un teatru de operații în Europa, deoarece Uniunea Sovietică nu mai există. Din acel moment, NATO se reinventează pentru a-și păstra relevanța și începe să desfășoare operațiuni de gestionare a crizelor atât în Europa, cât și în afara ei, spune analistul

NATO 3.0 – Contextul războiului din Ucraina

Valentin Stan explică „NATO 3.0” prin războiul din Ucraina. NATO nu mai este doar post–Război Rece sau de gestionare a crizelor. Situația actuală seamănă cu „NATO 1.0”, cu o amenințare militară directă în Europa. Astfel, NATO revine la apărarea colectivă, iar Colby propune reanalizarea acestei logici.

NATO 3.0 este situația care a apărut acum, în condițiile în care Europa este zdruncinată de un conflict teribil, războiul din Ucraina. Și fii atent ce spune Colby: el zice așa — „am putea revizita povestea cu NATO 1.0”, subliniază Stan