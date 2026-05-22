Valentin Stan: Americanii susțin că este esențială reluarea dialogului cu Rusia pentru a gestiona situația actuală

Serdaru Mihaela
Într-o discuție din cadrul emisiunii Marius Tucă Show, analistul Valentin Stan vorbește despre cum a evoluat NATO în timp. El descrie trei etape: NATO 1.0, NATO 2.0 și NATO 3.0.

NATO 1.0 – Războiul Rece

NATO 1.0 apare în timpul Războiului Rece. Scopul este clar: descurajarea unui atac sovietic în Europa.

  • amenințare principală: URSS
  • obiectiv: apărare militară colectivă
  • strategie: forță și descurajare

Totul era gândit pentru un posibil război mare în Europa.

Ai trei situații în existența NATO. NATO 1.0 este organizația din timpul Războiului Rece, creată pentru a descuraja o agresiune sovietică, adică un atac masiv împotriva aliaților, într-un teatru de operații din Europa, spune Valentin Stan

NATO 2.0 – După Războiul Rece

După 1990, lumea se schimbă. URSS dispare, iar NATO își caută un nou rol.

  • nu mai există un inamic unic
  • apar misiuni de criză
  • intervenții în afara Europei
  • accent pe stabilitate și securitate globală

În această etapă, NATO nu mai este doar o alianță de apărare. Devine și un actor de gestionare a crizelor.

NATO 2.0 este NATO de după Războiul Rece, când organizația nu se mai confruntă cu o amenințare masivă într-un teatru de operații în Europa, deoarece Uniunea Sovietică nu mai există. Din acel moment, NATO se reinventează pentru a-și păstra relevanța și începe să desfășoare operațiuni de gestionare a crizelor atât în Europa, cât și în afara ei, spune analistul

NATO 3.0 – Contextul războiului din Ucraina

Valentin Stan explică „NATO 3.0” prin războiul din Ucraina. NATO nu mai este doar post–Război Rece sau de gestionare a crizelor. Situația actuală seamănă cu „NATO 1.0”, cu o amenințare militară directă în Europa. Astfel, NATO revine la apărarea colectivă, iar Colby propune reanalizarea acestei logici.

NATO 3.0 este situația care a apărut acum, în condițiile în care Europa este zdruncinată de un conflict teribil, războiul din Ucraina. Și fii atent ce spune Colby: el zice așa — „am putea revizita povestea cu NATO 1.0”, subliniază Stan

