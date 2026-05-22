Valentin Stan: Bolojan se încurcă într-o decizie a CCR. Fostul premier ar vrea să fie din nou numit în funcție

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum Bolojan se încurcă într-o decizie a CCR. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: De fapt ei voiau să forțeze alegeri anticipate știi? Tu ce faci defapt desemnezi candidat la funcția de prim-ministru, ca ăla de fapt să n-ajungă prim-ministru, ca să fie invalidat de Parlament? Deci și atunci a apărut o altă decizie a Curții Constituționale cu care se încurcă Bolojan acuma.

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre cum Bolojan se încurcă într-o decizie a CCR. Acesta subliniază că fostul premier ar vrea să fie din nou numit în funcție. Istoricul susține că Iohannis a încercat în 2020 să facă o șemcherie prin care să împingă alegerile anticipate spre politicieni.

Știi că a aflat Nicușor ceva? Curtea Constituțională… Am discutat data trecută. A spus șmenurile lui Iohannis care s-au încurcat… Și spuneam: Asta e decizia Curții Constituționale din 2014. Mi-a zis cineva: Da, bă, dar Iohannis în 2014 nu era încă președinte. Februarie, într-adevăr, că au fost alegeri, nu, șmenurile n-au fost în 2014. Asta, decizia în 2014. Șmenurile au fost prin 2020 când a făcut șmecheria aia. Mai ții minte cu Orban? Deci ăla a dărâmat iar Parlamentul ca acum, înțelegi? Și am vrut să-l pună tot pe el. De fapt ei voiau să forțeze alegeri anticipate știi? Tu ce faci de fapt desemnezi candidat la funcția de prim-ministru, ca ăla, de fapt, să n-ajungă prim-ministru, ca să fie invalidat de Parlament? Deci și atunci a apărut o altă decizie a Curții Constituționale cu care se încurcă Bolojan acum. El ar vrea să îl desemneze pe el. Și Nicușor ghici ce? Bă s-a uitat pe asta. Ce zice: Are doar competența de a desemna candidat reprezentantul propus de alianța politică sau partidul politic care ține majoritate absolută a mandatelor parlamentare. Și ce crezi că face Nicușor? Cineva îl învață și pe el.

