Prima pagină » Știri externe » Venezuela îi intră în grații lui Trump. Caracasul autorizează exerciții aeriene de evacuare al ambasadei SUA, după capturarea lui Maduro

Venezuela îi intră în grații lui Trump. Caracasul autorizează exerciții aeriene de evacuare al ambasadei SUA, după capturarea lui Maduro

Ionuț Stan
Venezuela îi intră în grații lui Trump. Caracasul autorizează exerciții aeriene de evacuare al ambasadei SUA, după capturarea lui Maduro
Președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez și secretarul american al Internelor, Doug Burgum - Foto: Mediafax foto
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Venezuela a aprobat un exercițiu aerian al ambasadei SUA la Caracas, într-un nou semn al apropierii dintre administrația Trump și autoritățile interimare venezuelene instalate după capturarea lui Nicolas Maduro. Exercițiul va include survoluri și aterizări controlate în incinta ambasadei americane.

Venezuela a autorizat desfășurarea unui exercițiu aerian de evacuare al ambasadei Statelor Unite la Caracas, la aproape cinci luni după operațiunea militară americană care a dus la capturarea lui Nicolas Maduro. Anunțul a fost făcut de ministrul de externe Yvan Gil, potrivit Democrata.es.

Foreign Minister of Venezuela Delcy Rodriguez gives a joint press conference with Khaled al-Attiyah, Qatari Foreign Affairs minister in Doha, Qatar, Monday, Jan. 12, 2015.,Image: 585720071, License: Rights-managed, Restrictions: This content is intended for editorial use only. For other uses, additional clearances may be required., Model Release: no, Pictured: Delcy Rodriguez, Credit line: Osama Faisal / AP / Profimedia

Potrivit oficialului venezuelean, exercițiul va avea loc sâmbătă, 23 mai, și este destinat simulării unor intervenții în caz de urgențe medicale sau situații catastrofale.

„La solicitarea ambasadei Statelor Unite, autoritățile au autorizat desfășurarea, sâmbătă, 23 mai, a unui exercițiu de evacuare în vederea unor eventuale situații medicale sau urgențe catastrofale”, a declarat Yvan Gil, ministrul de externe al Venezuelei.

Yvan Gil a precizat că două aeronave americane vor efectua survoluri controlate deasupra capitalei Caracas și vor realiza operațiuni de aterizare în interiorul ambasadei SUA.

Relațiile dintre SUA și Venezuela se normalizează după criza Maduro

Exercițiul aerian are loc într-un context de apropiere accelerată între Washington și autoritățile interimare venezuelene conduse de Delcy Rodriguez, după capturarea lui Nicolas Maduro în urma operațiunii americane din ianuarie 2026.

În ultimele luni, cele două state au reluat oficial relațiile diplomatice, suspendate încă din 2019, iar Statele Unite au început procesul de reactivare a ambasadei din Caracas.

Administrația Trump a relaxat gradual și sancțiunile economice împotriva Venezuelei. De cealaltă parte, noul guvern de la Caracas a adoptat reforme importante în domeniul petrolier și minier, permițând accesul investitorilor privați într-o țară care deține unele dintre cele mai mari rezerve de petrol din lume.

Un alt gest simbolic al apropierii dintre cele două părți a fost expulzarea către Statele Unite a lui Alex Saab, unul dintre oamenii-cheie ai fostului regim Maduro. Acesta fusese arestat în 2020 în Capul Verde și extrădat ulterior în SUA pentru acuzații de spălare de bani și deturnare de fonduri destinate ajutorului alimentar venezuelean.

Recomandarea autorului

Trump anunță trimiterea a 5.000 de soldați americani în Polonia: „L-am susținut cu mândrie pe Nawrocki”. Pentagonul vorbea despre retrageri de trupe

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Trump anunță trimiterea a 5.000 de soldați americani în Polonia: „L-am susținut cu mândrie pe Nawrocki”. Pentagonul vorbea despre retrageri de trupe
07:24
Trump anunță trimiterea a 5.000 de soldați americani în Polonia: „L-am susținut cu mândrie pe Nawrocki”. Pentagonul vorbea despre retrageri de trupe
CONTROVERSĂ Alertă cu dronă în Țările Baltice pentru a treia zi consecutivă. Avioanele NATO s-au ridicat de la sol
23:10
Alertă cu dronă în Țările Baltice pentru a treia zi consecutivă. Avioanele NATO s-au ridicat de la sol
FLASH NEWS Un radio britanic a anunțat moartea Regelui Charles. Ce a urmat
22:37
Un radio britanic a anunțat moartea Regelui Charles. Ce a urmat
CONTROVERSĂ Ecoul Crizei Rachetelor din Cuba. Rusia promite să sprijine Havana, în timp ce SUA trimit un portavion în apropierea insulei
21:29
Ecoul Crizei Rachetelor din Cuba. Rusia promite să sprijine Havana, în timp ce SUA trimit un portavion în apropierea insulei
FLASH NEWS Iranul vrea să controleze tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz printr-un sistem de taxe, cu unele excepții. Care sunt țările scutite de la plăți
20:16
Iranul vrea să controleze tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz printr-un sistem de taxe, cu unele excepții. Care sunt țările scutite de la plăți
FLASH NEWS François Hollande, cel mai nepopular președinte francez, vrea să candideze din nou pentru fotoliul de la Élysée. Cu ce atuuri se laudă
19:27
François Hollande, cel mai nepopular președinte francez, vrea să candideze din nou pentru fotoliul de la Élysée. Cu ce atuuri se laudă
Mediafax
Becali aruncă bomba despre negocierile pentru Guvern
Digi24
Ruptură majoră între Rusia și cea mai mare țară din Asia Centrală. Active de miliarde de dolari au fost blocate la cererea Ucrainei
Cancan.ro
Momente ULUITOARE la priveghiul femeii din Sibiu care și-a UCIS mama. Amiana a fost ABANDONATĂ
Prosport.ro
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Adevarul
Diana Buzoianu îi răspunde lui Florin Prunea după acuzațiile de „videochat”: „Genul ăsta de atac furibund arată disperarea”
Mediafax
Greșeala fatală a salvatorilor din Maldive. Mărturia bărbatului care a recuperat trupurile italienilor
Click
Horoscop vineri, 22 mai. Leii au o zi specială, iar Balanțele trăiesc clipe magice alături de partenerul lor
Digi24
„La fel, dar diferit”. Cum i-a primit Xi pe Trump și Putin la Beijing și de ce s-a asigurat că diferențele vor fi observate
Cancan.ro
Rezultatele autopsiei în cazul celor 5 turiști care și-au pierdut viața în timpul unei scufundări în Maldive. Care ar fi cauza morții
Ce se întâmplă doctore
Andreea Tonciu, senzuală în costum de baie. Imagini de senzație cu bruneta din vacanță! S-a văzut aproape tot prin bikini
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Codul Rutier 2026: Amendă de peste 1.000 de lei pentru 51 km/h în localitate. Din iulie, sancțiunea crește
Descopera.ro
Ceva neașteptat a fost găsit într-un oraș vechi de mii de ani
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. -Mămico, noi trăim ca animalele?
Descopera.ro
Cum se pregătesc bulgarii pentru turiștii români anul acesta?
UTILE Orașul din România cu cele mai multe divorțuri în 2026: Una din 3 căsnicii s-a destrămat
08:02
Orașul din România cu cele mai multe divorțuri în 2026: Una din 3 căsnicii s-a destrămat
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu: „PSD poate să vină cu propunerea unui premier tehnocrat și cu miniștri de la PSD”
08:00
Ion Cristoiu: „PSD poate să vină cu propunerea unui premier tehnocrat și cu miniștri de la PSD”
INEDIT Paul Schrader, scenaristul „Taxi Driver”, a fost „părăsit” de „iubita AI”
08:00
Paul Schrader, scenaristul „Taxi Driver”, a fost „părăsit” de „iubita AI”
SCANDAL Primarul orașului Brașov are soluția la criza de pe Tâmpa. George Copos a amenințat că închide telecabina. „Pot să facă și câțiva pași pe jos”
07:45
Primarul orașului Brașov are soluția la criza de pe Tâmpa. George Copos a amenințat că închide telecabina. „Pot să facă și câțiva pași pe jos”
UTILE Pensionarii din România care pierd 600 lei la pensie, de la 1 ianuarie 2027. Care este condiția
07:38
Pensionarii din România care pierd 600 lei la pensie, de la 1 ianuarie 2027. Care este condiția
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu: „În PNL e liniște pentru că sunt convinși că vor rămâne la putere. Dacă Grindeanu primește guvernarea, ne putem aștepta la o revoltă”
07:30
Ion Cristoiu: „În PNL e liniște pentru că sunt convinși că vor rămâne la putere. Dacă Grindeanu primește guvernarea, ne putem aștepta la o revoltă”

Cele mai noi

Trimite acest link pe