Venezuela îi intră în grații lui Trump. Caracasul autorizează exerciții aeriene de evacuare al ambasadei SUA, după capturarea lui Maduro

Venezuela a aprobat un exercițiu aerian al ambasadei SUA la Caracas, într-un nou semn al apropierii dintre administrația Trump și autoritățile interimare venezuelene instalate după capturarea lui Nicolas Maduro. Exercițiul va include survoluri și aterizări controlate în incinta ambasadei americane.

Venezuela a autorizat desfășurarea unui exercițiu aerian de evacuare al ambasadei Statelor Unite la Caracas, la aproape cinci luni după operațiunea militară americană care a dus la capturarea lui Nicolas Maduro. Anunțul a fost făcut de ministrul de externe Yvan Gil, potrivit Democrata.es.

Potrivit oficialului venezuelean, exercițiul va avea loc sâmbătă, 23 mai, și este destinat simulării unor intervenții în caz de urgențe medicale sau situații catastrofale.

„La solicitarea ambasadei Statelor Unite, autoritățile au autorizat desfășurarea, sâmbătă, 23 mai, a unui exercițiu de evacuare în vederea unor eventuale situații medicale sau urgențe catastrofale”, a declarat Yvan Gil, ministrul de externe al Venezuelei.

Yvan Gil a precizat că două aeronave americane vor efectua survoluri controlate deasupra capitalei Caracas și vor realiza operațiuni de aterizare în interiorul ambasadei SUA.

Relațiile dintre SUA și Venezuela se normalizează după criza Maduro

Exercițiul aerian are loc într-un context de apropiere accelerată între Washington și autoritățile interimare venezuelene conduse de Delcy Rodriguez, după capturarea lui Nicolas Maduro în urma operațiunii americane din ianuarie 2026.

În ultimele luni, cele două state au reluat oficial relațiile diplomatice, suspendate încă din 2019, iar Statele Unite au început procesul de reactivare a ambasadei din Caracas.

Administrația Trump a relaxat gradual și sancțiunile economice împotriva Venezuelei. De cealaltă parte, noul guvern de la Caracas a adoptat reforme importante în domeniul petrolier și minier, permițând accesul investitorilor privați într-o țară care deține unele dintre cele mai mari rezerve de petrol din lume.

Un alt gest simbolic al apropierii dintre cele două părți a fost expulzarea către Statele Unite a lui Alex Saab, unul dintre oamenii-cheie ai fostului regim Maduro. Acesta fusese arestat în 2020 în Capul Verde și extrădat ulterior în SUA pentru acuzații de spălare de bani și deturnare de fonduri destinate ajutorului alimentar venezuelean.

