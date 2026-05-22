Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a vorbit despre jocurile de culise care se dau în vederea formării unui nou guvern, dar și despre aparenta stabilitate și liniște din PNL. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

În contextul discuțiilor pentru formarea unei noi majorități, Ion Cristoiu face o paralelă istorică. El sugerează că supraviețuirea guvernelor minoritare în situații de criză este dificilă. În trecut, acest lucru s-a făcut mereu prin tranzacționarea funcțiilor către alte partide.

„Regulă, așa se face, așa a fost înainte de partidele mari. Roșu 93, era guvernarea minoritară Văcăroiu, mai țineți minte? Și atunci se întâmpla așa, PRM-ul la Năstase, care era al doilea partid , nu oficial, dar îți dădeau niște fripturi și, bineînțeles, agenții…”

Gazetarul este de părere că aparenta liniște din Partidul Național Liberal este susținută de certitudinea menținerii partidului la putere. În cazul nominalizării unui premier din PSD, cum ar putea fi cazul liderului social-democrat Sorin Grindeanu, această pace din partid s-ar putea risipi. Cristoiu avertizează că o astfel de mișcare ar declanșa o adevărată revoltă internă.