Legendarul scenarist Paul Schrader ar fi mers prea departe în privința inteligenței artificiale (AI), scrie foxbaltimore.com.

Scenaristul filmului-cult „Taxi Driver”, regizat de Martin Scorsese, cu Robert De Niro în rolul principal, a scris pe Facebook, marți, despre experiența sa cu un chatbot.

„Din dorința de a înțelege interacțiunea bărbat/femeie din matricea noastră, mi-am procurat o iubită AI”, scrie Schrader. „Ce dezamăgire”.

„Am încercat să-i analizez programarea, limitele explicitității, gradul în care are cunoștințe despre creația ei și așa mai departe. A căzut în tipare evazive, m-a redirecționat către codul ei.”

Scenaristul nu acceptă însă „Nu” drept răspuns și atunci lucrurile s-au complicat pentru Schrader. „Când am insistat, ea a încheiat conversația”, a scris acesta. Schrader nu a precizat ce platformă AI a folosit în experimentul său.

Comentariul vine la doar două luni după ce Mary Beth Hurt, soția lui Schrader, a pierdut lupta cu Alzheimer. Cei doi erau căsătoriți de mai bine de 42 de ani.

Schrader, în vârstă de 79 de ani, nu este la prima interacțiune cu AI. În 2025, scenaristul a spus că a căutat idei de filme cu ChatGPT. „SUNT ULUIT. I-am cerut lui ChatGPT o idee pentru un film de Paul Schrader. Apoi pentru Paul Thomas Andersos. Quentin Tarantino. Harmony Korine. Ingmar Bergman. Rossellini. Lang. Scorsese. Murnau. Capra. Ford. Spielberg (sic). Lynch. Orice idee de pe ChatGPT era bună. Și originală. Lustruită”, a scris Schrader. „De ce mai stau scriitorii luni de zile pentru a căuta o idee bună, când AI le-o oferă în câteva secunde?”

Mesajul lui Schrader a generat numeroase controverse. „Paul, ești ok?”, a întrebat cineva. „Cred că pagina lui Paul a fost spartă”, scrie un alt internaut. „Iisuse, Paul, încetează să mai promovezi acest rahat, te rugăm”, l-a apostrofat altcineva.

Cine este Paul Schrader

Paul Joseph Schrader este un renumit scenarist, regizor și critic de film american. A devenit o figură-cult după ce a scris scenariul pentru celebrul film „Taxi Driver”, regizat de Martin Scorsese (1976).

Schrader este recunoscut pentru parteneriatul său de lungă durată cu Scorsese. Cei doi „grei” ai artei au colaborat și la „Raging Bull” (1980), „The Last Temptation of Christ” (1988) și „Bringing Out the Dead” (1999).

Paul Schrader are și o vastă carieră de regizor, cu filme precum „Blue Collar” (1978), „American Gigolo” (1980), „First Reformed” (2017) și „Oh, Canada” (2024).

Scenaristul a crescut într-o familie cu reguli dure de confesiune calvinistă. Până la 18 ani, Schrader nu a avut voie să vadă niciun film.

Background-ul religios și-a pus puternic amprenta asupra stilului său artistic. Schrader a scris cartea „Transcedental Style in Film”, în care a analizat regizori precum Robert Bresson și Yasushiro Ozu, de la care s-a inspirat în abordarea minimalistă și introspectivă asupra cinematografiei sale.

Autorul recomandă: