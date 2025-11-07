Ion Cristoiu: „Războiul hibrid este cea mai perfidă înșelătorie a popoarelor”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a criticat ideea de război hibrid, susținând că aceasta ar fi o armă folosită împotriva Rusiei și menită să inducă o stare de alertă în rândul populației. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat în emisiunea Marius Tucă Show, Ion Cristoiu explică faptul că războiul hibrid, spre deosebire de un război obișnuit, implică ambiguitate și, spune el, poate fi atribuit oricui, fiind dificil de identificat sursa reală a intervențiilor.

„Războiul hibrid este cea mai perfidă înșelătorie a poporului. Teoria este așa, Rusia duce un război hibrid. Prin ce diferă războiul hibrid de războiul obișnuit? În războiul obișnuit vin dronele, vin rușii. Este faptul că, în orice moment, poți să pui pe seama celuilalt orice. Și, după părerea mea, este cea mai bună formă de tragere pe sfoară a românilor, spunând: „Bă, de fapt sunt rușii.”

Cristoiu este de părere că, în cazul războiului hibrid, opinia publică poate fi manipulată, iar vina poate fi atribuită unui stat în funcție de diverse interese. Ca exemplu, el menționează aparițiile dronelor în spațiul european, în special în zona aeroporturilor, afirmând că, întrucât acestea nu au fost identificate clar, nu pot fi atribuite cu certitudine niciunui stat.