Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „Războiul hibrid este cea mai perfidă ÎNȘELĂTORIE a popoarelor”

Ion Cristoiu: „Războiul hibrid este cea mai perfidă ÎNȘELĂTORIE a popoarelor”

Malina Maria Fulga
07 nov. 2025, 11:15, Marius Tucă Show
Ion Cristoiu: „Războiul hibrid este cea mai perfidă ÎNȘELĂTORIE a popoarelor”
Ion Cristoiu: „Războiul hibrid este cea mai perfidă înșelătorie a popoarelor”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a criticat ideea de război hibrid, susținând că aceasta ar fi o armă folosită împotriva Rusiei și menită să inducă o stare de alertă în rândul populației. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat în emisiunea Marius Tucă Show, Ion Cristoiu explică faptul că războiul hibrid, spre deosebire de un război obișnuit, implică ambiguitate și, spune el, poate fi atribuit oricui, fiind dificil de identificat sursa reală a intervențiilor.

„Războiul hibrid este cea mai perfidă înșelătorie a poporului. Teoria este așa, Rusia duce un război hibrid. Prin ce diferă războiul hibrid de războiul obișnuit? În războiul obișnuit vin dronele, vin rușii. Este faptul că, în orice moment, poți să pui pe seama celuilalt orice. Și, după părerea mea, este cea mai bună formă de tragere pe sfoară a românilor, spunând: „Bă, de fapt sunt rușii.”

Cristoiu este de părere că, în cazul războiului hibrid, opinia publică poate fi manipulată, iar vina poate fi atribuită unui stat în funcție de diverse interese. Ca exemplu, el menționează aparițiile dronelor în spațiul european, în special în zona aeroporturilor, afirmând că, întrucât acestea nu au fost identificate clar, nu pot fi atribuite cu certitudine niciunui stat.

„Hai să-ți dau un exemplu. Deci a început un război. E clar că într-un război-război rușii trimit drone. Acum e războiul hibrid. Și niște drone sunt puse pe seama rușilor. Dar eu nu știu, dacă nu sunt lansate chiar de nemți? Tu crezi că nemții sunt așa de proști? Eu sunt neamț, cetățean neamț. Și vin și mă plătesc ca să se înarmeze Germania, da? Și autoritățile îmi spun că de o lună apar drone deasupra aeroporturilor care blochează traficul. Și șefii pe care eu îi plătesc nu pot să îmi spună ale cui sunt dronele. De ce nu le doboară? Nu că n-au lege, ci pentru că, dacă le doboară, vor vedea că sunt ucrainene.”

Mediafax
Vortexul Polar ar putea aduce fenomene severe în România: Cum va arăta iarna 2025–2026
Digi24
Cel mai vechi aliat al lui Vladimir Putin a fost trimis în dizgrație. De ce a ajuns să fie ostracizat Serghei Lavrov
Cancan.ro
Mariana, prima reacție IREALĂ după ce Horia Moculescu a ajuns de urgență la ATI: 'Să nu se mai agite atâta lume de grija lui
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
Adevarul
Portretul securistului român, bătăușii care și-au terorizat propriul popor. Semianalfabeți, brutali, incapabili să învețe o meserie
Mediafax
Vremea în București: Weekend cu maxime de 15 grade
Click
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
Digi24
„A murit în brațele tatălui nostru”: Fostul rege al Spaniei, Juan Carlos, a dezvăluit cum și-a ucis din greșeală fratele acum 70 de ani
Cancan.ro
Serghei Mizil i-a dat OK-ul cu Denise Rifai, dar l-a averizat pe Alexa să nu o strice cu nunta: 'Nu îi văd căsătoriți…
Ce se întâmplă doctore
Prezentatoarea sexy care a aflat că suferă de o o boală autoimună. Semnele la care trebuie să fii atent!
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Ce mașini s-au vândut rapid de Black Friday 2025? SUV-uri și vehicule utilitare cu reduceri consistente
Descopera.ro
Ceva COLOSAL ne străbate galaxia!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Descopera.ro
O afecțiune genetică rară poate face chiar și alimentele sănătoase să fie periculoase