Ion Cristoiu: „Regina Maria a avut o mare problemă – s-a născut femeie într-o epocă dominată de bărbați”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și publicistul Ion Cristoiu a comentat rolul primei doamne în contextul actual și a făcut o paralelă cu influența femeilor din jurul liderilor de-a lungul istoriei României. Invitatul a spus că astfel de relații au avut, în anumite momente, un impact indirect asupra deciziilor politice.
Invitatul a spus că situația actuală trebuie privită într-un context mai larg. În opinia sa, relația dintre un lider și o femeie a fost un element constant în istoria modernă a României.
„Ai devenit activist. Nu arde țara. Asistăm la un moment istoric, pentru că istoria României moderne este dominată de relația dintre conducător și o femeie. Hai să facem o scurtă recapitulare. Este Elena Cuza. Nu cred că a avut influență asupra lui Cuza, adică Cuza era un tip la care nu avea autoritate o femeie. A venit Elisabeta, care nu îl influența pe Carol I.”, spune el.
Cristoiu a continuat analiza, vorbind despre rolul Reginei Maria și despre posibilele influențe indirecte asupra deciziilor politice din acea perioadă.
„După asta a venit Regina Maria. La Regina Maria jurnalul, însemnările ei, le-am citit, 10 volume. Dar ea a avut o mare problemă. S-a născut, a fost femeie într-o perioadă în care femeia… Ea a vrut să influențeze. Deci trebuie spus că ea avea printre amanți pe Știrbei. Da, dar nu era doar un amant, era și un tip care o influența și intelectual, da. Știrbei era cumnatul lui Ionel Brătianu. Și s-a spus mult timp că multe din deciziile lui Ferdinand au fost influențate de Ionel prin intermediul Mariei. Există și varianta, și ea o spune în jurnal, că el era mult mai bandit.”, afirmă acesta.