Ion Cristoiu: „Șalaru ne anunță că o moldoveancă a fost IMPLICATĂ în rețeaua lui Călin Georgescu”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre rețeaua lui Călin Georgescu. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Deci ei s-au infiltrat într-o organizație KGB-istă, condusă de Moscova. Ei, jurnaliștii, da, care sunt sub acoperire. O rețea KGB care acționa în Moldova”

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre ultima declarație a lui Anatol Șalaru. Acesta, invitat fiind la emisiunea lui Mihai Gâdea, ar fi vorbit despre o investigație din Moldova. Jurnalistul ironizează modul în care Șalaru vorbea și Gâdea asculta. Acesta îi compară pe cei doi cu întâlnirea dintre Cătălina și Luceafăr. Apoi, trece la jurnaliștii din Republica Moldova despre care, tot ironic, spune că sunt mari oameni de presă. Acesta susține că jurnaliștii din Republica Moldova sunt la fel ca cei din România, mai ales cei tineri. Despre ambele categorii de jurnaliști, Cristoiu susține că are o impresie foarte proastă.

Revenind la declarația lui Șalaru, jurnalistul explică procesul investigației. Se presupune că un grup de jurnaliști din Republica Moldova s-ar fi infiltrat într-o rețea KGB. Acolo ar fi descoperit mai multe informații despre activitățile desfășurate în Moldova. Una dintre jurnalistele moldovence ar fi aflat că un ofițer KGB, o femeie, ar fi implicată în rețeaua lui Călin Georgescu.