Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „Am putea asista în vară la cea mai cumplită bătălie în istoria războiului”

Dan Dungaciu: „Am putea asista în vară la cea mai cumplită bătălie în istoria războiului”

Serdaru Mihaela
28 feb. 2026, 10:00, Marius Tucă Show

In emisiunea Marius Tucă Show din 24 februarie 2026, analistul Dan Dungaciu discută perspectivele războiului din Ucraina, ofensiva rusă și rolul lui Trump în eventuale negocieri de pace. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show

Analistul politic Dan Dungaciu a tras un semnal de alarmă în emisiunea Marius Tucă Show de marți seara, prezicând o ofensivă rusă masivă în Ucraina odată ce iarna va trece. Potrivit lui, terenul mlăștinos actual blochează avansul Federației Ruse, dar până în noiembrie lucrurile se pot schimba radical.

„Ce se întâmplă acum, iarna, nu e vară, ca să zic așa, încă ofensiva Federației Ruse nu poate să aibă loc, inclusiv din rațiuni, să zic așa, de teren, de climă, dar până în noiembrie lucrurile se mai pot schimba și am sentimentul că am putea să asistăm în vară la cea mai cumplită bătălie pe care o să o vedem acolo, pentru că va fi totuși sau nimic” , spune Dan Dungaciu.

Trump și Putin: Un scenariu de „pace” prin forță

Analistul a legat evoluția militară de revenirea lui Donald Trump la Casa Albă:

„Dacă Trump va discuta cu Vladimir Putin, singurul „sprijin” pe care rușii îl pot oferi este să avanseze rapid pe frontul operațiunii speciale militare.  Nu rușii sunt dușmanii lui Trump”, subliniază Dan Dungaciu

Odată atinsă frontiera Donbasului, Zelenski va avea mâinile legate. Lumea occidentală, confruntată cu un avans rusesc concret, va presa masiv pentru pace, spune Dan Dungaciu

„Dacă rușii se vor fi oprit pe frontiera Donbasului, lumea va spune: cum să-i ținem acolo, să nu vină mai aproape. Presiunea pe Zelenski și pe europeni va fi de nesuportat, conchide analistul”

