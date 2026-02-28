Ion Cristoiu: „Ucraina este mult mai puțin independentă ca înainte. Acum este independentă de Rusia, dar total controlată de Bruxelles”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Ion Cristoiu, scriitor și publicist, a analizat situația Ucrainei în contextul războiului și al relației cu Occidentul. Invitatul a susținut că problema fundamentală nu este doar pierderea de teritorii, ci pierderea independenței reale. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Cristoiu afirmă că Ucraina este, în acest moment, o țară învinsă, deoarece depinde masiv de ajutor extern. În opinia sa, independența înseamnă autosuficiență, iar dependența de sprijin financiar și militar reduce suveranitatea. El consideră că războiul nu se va încheia ușor, din cauza intereselor divergente privind Donbass.
„Eu vreau să văd, contrar a ce se spune acum, Ucraina este o țară învinsă. Și nu pentru că i-au luat rușii 20% din teritorii. Pentru că, stimați, domni, Ucraina este mai puțin independentă decât a fost înainte. Da, e independentă față de Moscova, dar față de Bruxelles e de ajuns să sughițe șefa Comisiei Europene și ați văzut cum s-a întâmplat cu corupția, imediat se execută. Păi cum să fie independenți când ei stau pe perfuzii cu ajutor de la noi? O adevărată țară independentă este o țară care spune: băi, nu am nevoie de ajutor. În momentul în care ai nevoie de ajutor, ce-mi-e ajutorul din partea Rusiei, ce-mi-e ajutorul din partea puterilor occidentale? Tot lipsită de independență te numești. Deci, în acest punct de vedere, este clar că, dacă vreți să mă credeți, războiul acesta nu se încheie. Există mari interese. Rușii vor ca ucrainenii să renunțe în cadrul unui tratat de pace la acea parte din Donbass, ucrainenii nu vor și eu îi înțeleg.”, afirmă Ion Cristoiu.