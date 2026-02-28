Ion Cristoiu: „Ucraina este mult mai puțin independentă ca înainte. Acum este independentă de Rusia, dar total controlată de Bruxelles”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Ion Cristoiu, scriitor și publicist, a analizat situația Ucrainei în contextul războiului și al relației cu Occidentul. Invitatul a susținut că problema fundamentală nu este doar pierderea de teritorii, ci pierderea independenței reale. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Ucraina este o țară învinsă”

Cristoiu afirmă că Ucraina este, în acest moment, o țară învinsă, deoarece depinde masiv de ajutor extern. În opinia sa, independența înseamnă autosuficiență, iar dependența de sprijin financiar și militar reduce suveranitatea. El consideră că războiul nu se va încheia ușor, din cauza intereselor divergente privind Donbass.