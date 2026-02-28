Valentin Stan: Nicușor Dan stă pe cea mai proastă poziționată linie de reprezentare a Consiliului Păcii

Profesorul universitar dr. Valentin Stan, invitat în emisiunea Marius Tucă Show din 23 februarie 2026, a analizat o fotografie de la prima reuniune a Consiliului pentru Pace, organizată recent la Washington de președintele SUA Donald Trump, pe tema situației din Gaza. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Valentin Stan a subliniat respectarea strictă a ordinii de precedență protocolară în funcție de rangul oficial de reprezentare a statului. Acesta a mai explicat că protocolul internațional plasează șefii de stat în primele rânduri, urmați de șefi de guvern, miniștri de externe ai membrilor ONU și observator.

El este șef de stat. Nu există observator sau neobservator când e vorba de ordinea de prăcădere la nivel de reprezentare a statului. Italia, ca observator, este reprezentată de ministrul de externe Antonio Tajani, poziționat lângă ministrul israelian Gideon Saar, membru cu drepturi depline, deoarece ambii au același rang, spune Valentin Stan

Critica poziționării lui Nicușor Dan

Analistul Valentin Stan a argumentat că un șef de stat trebuia să stea lângă alți președinți, nu lângă ambasadori ONU sau generali precum Jasper Jeffers, comandantul forței de stabilizare în Gaza. Americanii, organizatorii, l-au plasat „la locul lui”, respectând protocolul unde observatorii nu depășesc membrii.