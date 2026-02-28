Valentin Stan: Nicușor Dan a avut cel mai prost discurs posibil. Nu a fost scris de un profesionist

În emisiunea Marius Tucă Show din 23 februarie 2026, analistul Valentin Stan a criticat aspru discursul susținut de președintele României, Nicușor Dan, la o reuniune internațională de anvergură. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tuca Show

Potrivit lui Stan, discursul a fost un eșec total, cel mai prost discurs în istoria unei reuniuni internaționale, lipsit de substanță și profesionalism. El a subliniat că textul nu a fost scris de un profesionist, ci probabil de un consilier sau ambasador cu cunoștințe rudimentare de engleză, ceea ce a dus la un conținut incoerent și slab structurat.

A avut cel mai prost discurs în istoria unei reuniuni internaționale. Discursul nu a fost scris de un profesionist, ai înțeles? Un discurs de-o stupizenie de clasă mondială. Nicușor Dan mai bine vorbea românește, spune profesorul Stan.