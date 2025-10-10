Ion Cristoiu: „Stenograma ședinței CSAT este documentul cel mai important, de aceea nu se publică”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre ședința CSAT în care s-au anulat alegerile prezidențiale. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Din punctul acesta de vedere, este foarte interesant că la fel s-a întâmplat, mai țineți minte, în legătură cu căderea lui Ceaușescu, și tu, mai ales, ai încercat să iei de la Petre Roman textele. Aveau toți același text.”

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre ședința CSAT în care au fost anulate alegerile. Acesta a început prin a spune că România a fost folosită. Pe sub masă, susține jurnalistul, Iohannis și Ciolacu au primit dispoziție să anuleze alegerile. Acesta menționează că ședința CSAT a fost un spectacol. Analistul compară acest episod cu ședințele CPEX ale lui Ceaușescu. Cristoiu subliniază că stenogramele sunt cele mai importante. Din acest motiv nu vor fi publicate.