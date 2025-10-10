Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „Stenograma ședinței CSAT este documentul cel mai important, de aceea nu se publică”

Andrei Rosz
10 oct. 2025, 10:00, Marius Tucă Show
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre ședința CSAT în care s-au anulat alegerile prezidențiale. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Din punctul acesta de vedere, este foarte interesant că la fel s-a întâmplat, mai țineți minte, în legătură cu căderea lui Ceaușescu, și tu, mai ales, ai încercat să iei de la Petre Roman textele. Aveau toți același text.”

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre ședința CSAT în care au fost anulate alegerile. Acesta a început prin a spune că România a fost folosită. Pe sub masă, susține jurnalistul, Iohannis și Ciolacu au primit dispoziție să anuleze alegerile. Acesta menționează că ședința CSAT a fost un spectacol. Analistul compară acest episod cu ședințele CPEX ale lui Ceaușescu. Cristoiu subliniază că stenogramele sunt cele mai importante. Din acest motiv nu vor fi publicate.

„Deci, după părerea mea, și ajungem și la raport, România a fost folosită și e folosită în felul următor. Pe sub masă, le-au dat dispoziție lui Iohannis și lui Marcel Ciolacu, să anuleze alegerile. Ei au trebuit și după părerea mea asta este într-un fel o ipoteză îndrezneață, ședința CSAT a fost de spectacol. Eu o compar cu ședințele lui Ceaușescu, în care el hotăra. Niciodată în timpul regimului Ceaușescu n-a existat eu am hotărât, ci  s-a hotărât și a fost hotărât de CPEX. Deci el decidea și pentru ca să dea un aspect legal… Dincoace, ăia au zis că nu ne interesează, trebuie neapărat să anulați alegerile și atunci au convocat CSAT-ul. Cei de la servicii au făcut din adins niște rapoarte ușor de desecretizat, pentru că e foarte greu un autentic raport secret să-l desecretizezi, pentru că presupune o serie de lucruri pe care… Încă o dată, un adevărat raport secretizat, niciun serviciu nu-i dă drumul. Dintr-un simplu motiv, că în ele se află metode, informații mai sensibile. Ei le-au făcut atunci. Atunci au convocat CSAT-ul, de aia degeaba îmi spune mie domnul Marcel Ciolacu că vom afla. De-aia nu se publică stenograma. După părerea mea, stenograma nu se va publica. Este documentul cel mai tare, pentru că acolo vom vedea ce s-a zis. Din punctul acesta de vedere, este foarte interesant că la fel s-a întâmplat, mai țineți minte, în legătură cu căderea lui Ceaușescu, și tu, mai ales, ai încercat să iei de la Petre Roman textele. Aveau toți același text. Ciolacu a fost la Cristache. A bătut câmpii? Nu ți se pare ciudat? Ei nu vorbesc despre asta.”, a explicat jurnalistul.

