Ion Cristoiu: „Sunt un mare adversar al teoriilor conspirației, acestea dau o explicație comodă”

Într-o emisiune transmisă live de Gândul, scriitorul și publicistul Ion Cristoiu a vorbit despre modul în care teoriile conspirației sunt folosite pentru a justifica realitățile politice din România. În dialog cu Marius Tucă, el a explicat de ce respinge acest tip de explicații. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Teoriile conspirației sunt doar o explicație comodă”

Marius Tucă a amintit de pandemiei și de faptul că multe dintre teoriile considerate conspirații la vremea respectivă s-au dovedit a avea un sâmbure de adevăr.

„Nu vă aduce aminte de ceva ce am discutat și era ideea dumneavoastră? Că noi de multe ori pe politicieni îi credem că au pus la cale și de fapt nici măcar nu le-a trecut prin minte ceea ce credeam noi despre ei sau, mă rog, o teorie și așa mai departe. Cu atât mai mult, ceea ce spuneți e adevărat, mai ales după pandemie, că teoriile conspirației sunt la ordinea zilei. Cu atât mai mult cu cât nu mai poți să negi sau nu poți să ataci violent o conspirație, s-au dovedit de la pandemie încoace că multe erau adevărate.”, a spus Tucă.

Ion Cristoiu a intervenit. El spune că teoriile conspirației, indiferent de direcția lor, sunt doar un paravan care oferă explicații comode pentru fenomene complexe.

„Sunt un mare adversar al teoriilor, de exemplu, conspirațiilor, indiferent că sunt suveraniste, antisuveraniste, pentru că dau o explicație comodă, da? Și dacă în România, la ora actuală, se vorbește de sistem, ar fi… Hai să spunem că tot ce vedem acum, toate prostiile și Nicușor Dan și Bolojan sunt rezultatul unei conspirații, păi eu rămân în România. Înseamnă că ăia sunt tari. Nu e adevărat.”, a afirmat Cristoiu.

Multe lucruri sunt rodul întâmplării

Marius Tucă spune că punem prea mult pe seama unor forțe oculte ceea ce se întâmplă în politică.