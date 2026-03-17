Donald Trump avansează un termen vag pentru pace și promite scăderea prețurilor la petrol după terminarea războiului

17 mart. 2026, 19:16, Știri externe
În cadrul unei conferințe de presă la Casa Albă, cu ocazia vizitei prim-ministrului irlandez în Statele Unite, Donald Trump a înaintat un termen vag până la care războiul cu Iranul se va încheia. Imediat ce campania militară a SUA împotriva Iranului se va încheia, prețul petrolului va scădea foarte mult, anunță președintele american.

„Imediat ce războiul cu Iranul se va încheia, prețul petrolului va scădea vertiginos”, a precizat Trump. Statele din Orientul Mijlociu au ajutat Statele Unite foarte mult, a precizat acesta. Cu toate că președintele SUA a spus că în scurt timp vasele și petrolierele vor trece în siguranță prin Strâmtoarea Ormuz, acesta nu a înaintat un termen în acest sens.

În ceea ce privește durata operațiunii militare împotriva regimului de la Teheran, Trump a spus că dacă SUA renunță acum la operațiunea militară, iranienilor le-ar lua aproximativ 10 ani să reconstruiască ceea ce a fost distrus, dar Statele Unite nu sunt încă pregătite să renunțe la operațiune. „Vom înceta operațiunea în viitorul apropiat”, a spus Donald Trump.

